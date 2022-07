„Ze sportovního hlediska Prešov vítáme. Je pravidelným účastníkem evropských pohárů. Zřejmě má silnější kádr než naše nejlepší celky a my se s takovými mužstvy pravidelně nepotkáváme,“ upozornil sportovní ředitel.

Nebudou to tady mít jednoduché

Ani v cestování na východní Slovensko nevidí problém. „Půjde o jeden výjezd na venkovní zápas. Na přesuny jsme zvyklí z evropských pohárů, takže jsme rádi, když se poměříme se silným soupeřem a hráči budou mít šanci získat zkušenosti v těžkém střetnutí,“ našel Dan Čurda pozitivy.

Složení extraligy 2022/23

Karviná, Plzeň, Zubří, Dukla, Lovosice, Nové Veselí, Brno, Kopřivnice, Frýdek-Místek, Jičín, Hranice, Maloměřice, Strakonice, Prešov

Na druhou stranu vnímá, že se česká extraliga v posledních letech zkvalitnila, a předpokládá, že zhruba pět nejlepších českých týmů včetně Dukly slovenského šampiona na domácích palubovkách dokáže potrápit. „Určitě to tady nebudou mít jednoduché,“ pokračoval funkcionář s tím, že Tatran Prešov bude hrát zároveň ligu na Slovensku a evropský pohár.

Česká extraliga pro ně bude náhražkou za zrušenou SEHA Ligu, což byla mezinárodní soutěž pro nejlepší družstva jihovýchodní Evropy. „Hledali další vytížení, protože prešovští házenkáři jsou zvyklí válčit na třech frontách,“ vysvětlil Čurda.

Z rozšíření soutěže ale příliš nadšený není. „Dlouhodobě říkám, že jsem spíš pro zužování extraligy. Ideální by podle mě bylo deset mužstev. Na třináct tady nemáme hráčskou kvalitu. V jiných klubech to ale vidí opačně. Nyní bude příležitost si to vyzkoušet a pak se uvidí. Já toho ale fakt nejsem příznivcem,“ pokračoval.

Duklu čeká soustředění v Harrachově

Mužstvo HC Dukla Praha zakončilo minulou sezonu pod vedením trenéra Michala Tonara těsnou prohrou 2:3 v sérii o bronz. Nyní se hráči po třítýdenním volnu připravují individuálně podle plánu kondičního kouče.

„Jedná se běžecký a posilovací trénink, přičemž hráči trenérovi průběžně posílají výsledky. Nástup na společnou část přípravy je naplánován na 13. července. O dva dny později Dukla odcestuje na horské soustředění do Harrachova,“ dodal Čurda.

Sparta zve na zápas opět děti. Do uzavřené části hlediště jich může až pět tisíc

FOTO: Burácení motorů, vůně benzínu, kouř z pneumatik. V Králováku se driftovalo