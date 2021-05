V olomoucké hale se skóre přelévalo ze strany na stranu. Lepší vstup do utkání měla domácí děvčata, v poločasové přestávce měly ale navrch slávistky (13:12).

Ty ještě po změně stran náskok navýšily, ale pět minut před koncem naopak držely postupový výsledek Hanačky (22:26). Jenže závěr duelu patřil sešívaným házenkářkám. „Bylo to hodně vyrovnané utkání, v Olomouci to bylo také o štěstíčku,“ připustila nejlepší střelkyně Pražanek v utkání Eliška Jačková.

Program finále

SLAVIA – Most

22. 5., 16.30

Most – SLAVIA

29. 5., 18.00

Příčiny hektického druhého utkání vidí nejzkušenější hráčka Slavie v domácím utkání: „V Praze jsme si měly vybudovat větší náskok. V tom utkání jsme byly po celou dobu lepší.“

Skalp houževnatého protivníka si slávistická spojka užívala do sytosti. „S touhou postoupit do finále jsme do play-off vstupovaly. A já tím spíš, protože se jedná o moji poslední sezonu kariéru. Určitě jsem nechtěla končit hůř než druhá,“ prozradila s úsměvem spojka Slavie.

Podobně hovořil po skončení olomouckého dramatu i šéf DHC Slavia Richard Toman. „Postupem do finále jsme splnili svůj předsezónní cíl. V sérii jsme sice byli malinko šťastnější, ale domnívám se, že jsme byli na soupeře připravenější.“

Slávistky se na souboj s Olomoucí chystaly hodně důsledně. „Holky tomu věnovaly dva týdny před sérií. Připravovaly se zodpovědně, stejně tak trenéři. Před odvetou měl tým ještě v den utkání video, aktivační a motivační trénink. Na hřišti si potom šel cílevědomě za postupem. Přišlo mi, že jsme takoví vyhecovanější,“ pochvaloval si Toman.

Odměnou je slávistkám finálový souboj o titul se suverénem české ligy, Baníkem Most. Bude to už pátý finálový souboj těchto týmů v řadě. První utkání se odehraje v sobotu 22. května od 16.30 hodin v hale Slavie, odveta na palubovce obhájkyň trofeje je na programu o týden později.



OLOMOUC – SLAVIA 27:25

Nejvíce branek: Kašpárková 6, Kubáčková a T. Fryčáková po 4 – Jačková 7, Galušková a Svobodová po 6. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 2/1 – 1/0. Vyloučení: 2:0. Poločas: 12:13. První utkání: 22:24. Postupuje Slavia.

Sestava Slavie: Michalská, Šlejtrová, Koudelková – Holečková, Franková, Studená, Vostárková, Holeňáková, Jačková, Míšová, Jelínková Líbalová, V. Fryčáková, M. Svobodová, Zimová, Galušková. Trenér: Urban.