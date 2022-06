Trenére, jak byste zhodnotil vystoupení týmu v letošní sezoně? Když to vezmeme od konce. Konečná pátá příčka teoreticky zajišťuje pohárovou místenku, a v Evropě jsme chtěli hrát i v příští sezoně. Z tohoto pohledu můžeme říci, že částečná spokojenost tady je. Na druhou stranu, určitě jsme pomýšleli o něco výš. Neúčast v bojích o medaili je tak pro nás neúspěch. Slavia je tým, který by měl hrát v play-off.

DHC Slavia v české lize

1. místo: 1994, 1999-2002, 2007, 2010

2. místo: 1995, 1998, 2003, 2004, 2006, 2011, 2014, 2016-2021

3. místo: 2005, 2008, 2009, 2013, 2015

bez medaile: 1996, 1997, 2012, 2022

V roce 2020 nebyla sezona dohrána.

Místo toho jste hráli play-out. Zlín byl v té skupině trochu utopený a pád do baráže tak nebyl zcela akutní. Přesto: Jak psychicky náročné bylo nastupovat v bojích o záchranu?

Musím přiznat že potom, co jsme nezvládli utkání s Plzní a Pískem a bylo jasné, že nebudeme hrát play-off, to pro nás bylo určitě těžší. Ve Slavii nejsou holky zvyklé hrát v té druhé skupině. My jsme do poslední chvíle doufali, že se do play-off přece jenom dostaneme, takže potom šla morálka trošku dolů. Roli hrálo zklamání i frustrace z toho, že to nevyšlo.

Jak jste se na boje v play-out připravovali?

Nebylo to ideální. Navíc do toho přišla čtrnáctidenní reprezentační přestávka. My jsme ji prožili prakticky bez tréninků, většina holek byla pryč. Proto pro nás trenéry bylo těžké po té pauze dostat holky do nějakého koncentrovaného přístupu. Například Julie Franková přijela z reprezentace v pondělí ráno a už ve středu jsme hráli. Podobné to bylo i u mládežnických reprezentantek. Takže jsme šli do poslední fáze sezony po jednom úterním tréninku.

Unikátní výkon. Česká házenkářka Veronika Malá zakončila sezonu bez porážky

Ale úkol jste nakonec zvládli…

Zvládli. Ale v tom prvním utkání jsme remizovali s Porubou, když jsme inkasovali v poslední sekundě z postavené devítky. Z toho mi málem hráblo. (směje se) Celá fáze play-outu byla tou nižší trénovaností trošku poznamená. Hrálo se v režimu středa - sobota - středa, to už nenatrénujete vůbec nic. Na příčiny konečného umístění se už ale nikdo ptát nebude. Prostě jsme pátí - a hotovo.

Radost Slavii ale určitě přinesly další dva týmy v klubové hierarchii. Starší dorostenky byly stříbrné, mladší, u kterých jste i po nástupu k áčku setrval, se staly mistryněmi republiky.

To je pravda. U mladších dorostenek jsem si trochu spravoval chuť. Oba dorosty nám opravdu udělaly hodně radosti a rostou nám tam další velice zajímavé hráčky s potenciálem pokračovat i v ženách. Za dva tři roky by mohly v áčku hrát prim.

Zmínil jste mládežnické reprezentantky v týmu žen. Už vloni, ale především letos dostávaly hodně příležitostí, především Vostárková s Holeňákovou, do svého zranění i Holečková. Dá se říci, že se již plně adaptovaly na interligu?

Částečně určitě ano. Svoje si odvedly už letos, ale ještě neukázaly všechno. Čeká je ještě dost práce, aby byly top hráčkami interligy. Během roku dvou, až dostanou do krve plnou zápasovou zatíženost, by měly tahounkami týmu. Slavia nikdy nebyla o zkušených hráčkách, vždycky tady byly většinou studentky, které potom řádově v pětadvaceti šestadvaceti letech odcházely dál, třeba i za hranice.

Házenkářka Kordovská zamíří v létě do Francie. Cítila jsem, že potřebuji změnu

Jaký bude letní program týmu?

Dá se říci, že jsme již začali. Opět jsme ale v prořídlém stavu, protože máme v kádru řadu studentek, probíhají maturity či zkouškové období. Je to spíš takové přechodné období. Hlavní část přípravy vypukne třináctého července, kdy začneme naostro, aby další sezona byla lepší té letošní.

Je to ještě zhruba měsíc a půl, ale přesto: Už tušíte, s jakými hráčkami se budete na novou sezonu připravovat?

Neměl by nastat žádný velký exodus hráček. Naopak bychom měli posílit o dvě hráčky. Ale to bych zatím ještě raději nespecifikoval.

Z toho, že mluvíte o přípravě a příští sezoně usuzuji, že budete u A týmu pokračovat?

Ano, pokračuji. Končí ale moje asistentka Petra Vítková, která se vrátí naplno opět ke staršímu dorostu. Tam bude její hlavní vytížení. Budu ale rád, když mi třeba i nadále bude pomáhat. Jako asistentka by se měla vrátit k týmu Petra Freislerová.