Bohumín, Praha – Interligový souboj házenkářek Poruby a Slavie nadchl fanoušky v Bohumíně, kde se v rámci úvodního utkání nového ročníku soutěže slavnostně otvírala sportovní hala. A ostravské hráčky ji pokřtily v infarktovém střetnutí těsnou výhrou 25:24.

BYL TO BOJ, po kterém se radovala Poruba. | Foto: Petr Kotala

„Byly to obrovské nervy, ale jsme šťastné, že jsme tak silný tým Slavie porazily. A to i díky fanouškům tady v Bohumíně, kteří vytvořili skvělou házenkářskou kulisu," uvedla klíčová hráčka Poruby Šárka Marčíková.

Klíčová hlavně proto, že v závěru proměňovala jednu sedmičku za druhou. Celkem k vítězství přispěla sedmi góly, když ze hry skórovala dvakrát. Své stoprocentní bilance ze sedmiček (5/5) si vážila:

„Radši jsem se nedívala na časomíru, kolik minut zbývá do konce. Vždy jsem vzala jen míč a šla střílet, nechtěla jsem si tu vážnost situace připouštět," přiznala Marčíková, která byla vždy dopředu rozhodnuta, kam vystřelí.

„O tom nechci mluvit, aby mě v dalších zápasech brankářky nevychytaly," smála se spokojená Marčíková.

To kouč červenobílých, Tomáš Hlavatý, smutnil:

„Musím uznat, že tentokrát vyhrál bojovnější tým," řekl pro web Českého svazu házené první muž lavičky Pražanek, pak se jal hledat příčiny nepříjemné porážky.

„V obranné fázi jsme neplnili to, co jsme si před zápasem řekli. Góly jsme dostávali po střelách, které by brankařky měly chytat," hromoval.

„Velké množství technických chyb bych přisuzoval především naší nekoncentrovanosti. Podobné problémy jsme měli bohužel už v přípravě," doplnil Hlavatý, jehož celek bude mít naději na nápravu už tuto neděli, kdy přivítá v hale v Edenu od 17 hodin družstvo ŠKP Piccard Senec.

DHC Sokol Poruba – DHC Slavia Praha 25:24 (14:13)

Poruba: Roháčková, Doláková – Varmužová, Mýlková 1, Šviráková 3, Tomašechová 3, Maiwaelderová, Rechtorisová 2, Minarčíková 6, Marčíková 7/5, Revajová, Kostelná 3. Trenér Ján Beňadik.

Slavia: Satrapová 1/1, Kudláčková, Sedláčková – Chlupová, Chmelařová 2, Pešková, Kordovská 3, Pokorná, Jonášová 3, Rajnohová 6, Kutlvašrová 7, Franková, Jedličková, Keclíková 1/1, Stellnerová 1. Trenér Tomáš Hlavatý.