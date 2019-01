Karviná /FOTO/ – První cíl splněn. Karvinským házenkářům patří od úterního večera Český pohár. Získali jej po tříleté odmlce.

Ve finále si poradili s pražskou Duklou po výhrách 29:26 a 32:27. I když odvetný souboj v Karviné nebyl tak napínavý, baníkovci si výhry považují. „První krok k vítězství jsme udělali už na Dukle. Před odvetou jsme si byli na devadesát procent jistí, že to urveme. Věděli jsme, že když budeme hrát svou hru, pohár získáme,“ poznamenal lídr karvinského týmu Michal Brůna.

I když výsledky i postavení Dukly v tabulce letos svádí k dojmu, že Pražané díky konsolidační sezoně nebudou „tolik“ kousat, Karvinští si to nemyslí.

„Dukla je stále jedním z nejméně příjemných soupeřů. I v odvetě bojovala, zkoušela to. Přestože jsme si víceméně bez problémů hlídali náskok, vůbec bych ji neodepisoval z bojů o medaile v extralize,“ upozornil trenér Karviné Marek Michalisko.

Michal Brůna bere Duklu nadále jako hlavního rivala Baníku. „Ale ano, je to velký tým. Teď mají v kádru spoustu talentovaných hráčů, letos na nás sice neměli, ale oni zase půjdou nahoru,“ myslí si Brůna.

„Mají ve svém středu velmi dobré hráče. Sice jim už odešel Mubenzem, ale zase přišel Klíma ze Zubří, údajně teď ještě získali nějakého leváka z Moldavska. U nás sice nehrál, ale předpokládáme, že v extralize proti nám naskočí. Podle mě se dostanou do play off a tam se porvou o úspěch,“ tipuje Michalisko.

Momentálně je Karviná nejlepší, ví Čurda

Sám trenér Dukly Daniel Čurda přiznal, že pracuje s velmi mladým týmem. „Jenže tímhle způsobem pracujeme už jedenáct let,“ usmál se po úterním utkání.

„Když jsem v roce 2008 ještě jako sportovní ředitel Dukly byl u omlazení kádru, získali jsme v roce 2011 titul. Další řez přišel v roce 2014, znovu jsme omladili tým a v roce 2017 udělali titul. Před letošní sezonou jsme ten řez udělali znovu,“ ohlížel se za uplynulými roky. S trochou nadsázky by se tedy dalo říct, že přespříští sezona bude tutově patřit Dukle. „Tak to úplně nevím, ale troufnu si říct, že během dvou let bychom o titul hrát měli. Když budu úplně upřímný, tak o ten titul bychom mohli hrát i letos, pokud budeme předvádět podobně bojovné výkony jako v Karviné,“ uvažoval Čurda.

Dodal totiž, že takové zápasy, jako ty dva pohárové s Karvinou, nebo ty v evropských pohárech, mladé mužstvo Dukly zvedají. „Utkat se dvakrát s Karvinou v poháru a pak dvakrát v lize, to jsou pro kluky další zkušenosti. Karviná je v současné chvíli nejlepší v extralize, v obou pohárových zápasech byla lepší, to je třeba si přiznat. My nemáme nějakého rozdílového hráče, jako je třeba Michal Brůna, který Baníku dělá hru sedm na šest. Dnes bohužel v prvním poločase nás byla Karviná schopna přehrát i ve hře šest na šest, ale myslím, že se jinak nemáme za co stydět, nepodali jsme špatný výkon,“ ohlížel se Daniel Čurda za vystoupením svého týmu. „Pokud budeme v takovém trendu pokračovat, tak věřím, že potenciál ke zlepšení tady je,“ dodal.



Pozor na Duklu

I trenér Marek Michalisko tradičního soupeře nepodceňuje. „Třeba dneska nám dali hodně branek z křídel. Je to chytrý tým, umí si najít cestičku k naší brance. My jsme se snažili pokrýt hlavně pivota Reichla, jehož osobně považuji za jednoho z nejlepších pivotů v soutěži. Občas to tam trefovali, ale když nebyl prostor uprostřed, tak šli do křídel. Naštěstí i nám to z křídel vycházelo,“ pochvaloval si Michalisko.

A sledovat například Miroslava Nedomu, jak herně roste, je vyloženě radost. S takovou v Karviné dlouho nevydrží. „Ještě před dvěma lety hrál v Litovli. Ale samozřejmě je jen na něm, jestli bude chtít nadále pokračovat u nás. Herně se může pořád zlepšovat,“ ví Michalisko.

Jeho svěřenci se teď mohou soustředit už jen na extraligu. „Získali jsme pohár, druhou nejcennější trofej, kterou doma můžete získat, ale to je jen první cíl. Nyní chceme útočit na titul,“ podotýká Michal Brůna.