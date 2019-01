Hranice, Praha /POZVÁNKA/ – Až na střely ze sedmimetrových hodů vypadli ze čtvrtfinále Českého poháru v Karviné házenkáři Hranic. Středeční večer tak pro ně byl hodně smutný. Nyní už hledí s optimismem směrem k pražskému utkání.

VZPOMÍNKA. V loňské sezoně se Dukla s Hranicemi setkala čtyřikrát. Nejprve se doma radovali Moravané – 30:29, aby jim Dukla porážku vrátila – 19:15. V nadstavbě se nejdříve zrodila hranická remíza 25:25. Poslední slovo měli Pražané, když vyhráli 28:25. | Foto: Stanislav Hladík

„Vypadnutí nás moc mrzí, jelikož jsme chtěli postoupit minimálně do semifinále," říká levá spojka Hranic Miroslav Rachač, která přivede na Duklu druhý tým soutěže.

„Podle tabulky jsme favorité. Dukla je ale v domácím prostředí hodně nepříjemná. Navíc teď dokázala vyřadit v poháru silné Lovosice. Má novou trenérskou dvojici Kotrč-Pauza, které se budou chtít všichni hráči ukázat v tom nejlepším světle. No a my navíc nejsme kompletní," upozorňuje na citelné absence Stržínka a Konšela.

„Náš tým už je tak nastavený, že je Martin Stržínek jeho ústřední postavou. Prakticky nesleze ze hřiště. Je cenný v obraně a dává důležité góly. Bude ho muset nahradit někdo jiný. Například specialista obranář Jarda Zemánek, který si užívá své útočné šance," pokračuje 27letý muž, který se Dukly nebojí.

„Jezdíme všude zvítězit. K tomu chceme vždy předvést i pohlednou házenou. Sice nejsme kompletní, ale ani tentokrát neskládáme zbraně. K výhře stačí „málo". Je potřeba hrát disciplinovaně a eliminovat vynikající dukelská křídla. Stejně tak najít recept na skvělého brankáře Tomáše Petržalu," vypočítává bývalý Petržalův spoluhráč.

„S Tomášem jsme strávili několik sezon v Třeboni. Rád na něj vzpomínám. Přiznám se ale, že to není můj oblíbený protihráč. Dobře se známe. Buď mu tedy dám já nějaké góly, anebo vychytá on mě," nabízí dva možné scénáře, na jejichž konci by rád viděl oba body pro Hranice.

„Myslím si, že budou zápasu dominovat gólmani. Proto očekávám urputný boj a naši těsnou výhru 25:24," dodává s úsměvem.

Hráči vše vzali za správný konec, říká kouč Dukly Jiří Kotrč

Má za sebou první utkání v pozici hlavního trenéra Dukly, kde vytvořil rovnocennou dvojici s Pavlem Pauzou. Úspěšnou. A tak mohl Jiří Kotrč v klidu shrnout své první pocity z působení u extraligového áčka Pražanů.

Trenére, v jakém stavu jste nalezl hráčský kádr na Dukle?

Nechci říct, že v žalostném. Určitě jde o kvalitní, dobře trénované hráče, kteří se z valné části podíleli na posledním mistrovském titulu. Je na nich ale znát špatné psychické rozpoložení. Stejně tak jsem si všiml nedostatků v obraně a při spolupráci s brankářem. Především ta dost skřípe.

Jak jste si s Pavlem Pauzou rozdělili kompetence?

Vedení deklarovalo, že jsme vyrovnaná dvojice. Proto jsme si kompetence vlastně nerozdělovali. Oba mluvíme o všem a do všeho. (směje se) Já se nepatrně víc starám o obranu a Pavel o útočnou činnost.

Vyznáváte stejnou trenérskou filozofii?

Ano, spolu jsem házenou dělali i dříve a rozuměli si. Zatím si naše komunikace sedá. Je toho hodně, o čem musíme komunikovat. Chceme ale hrát stále stejně. Vycházet z kvalitní obrany, ze které chodit za snadnými góly do rychlých brejků.

Co vám napověděl pohárový zápas s Lovosicemi?

Ukázal, že to v klucích opravdu je. Stejně tak jsme viděli i úseky, kdy jsme se nesešli s koncovkou nebo zahodili trhák. Zvedla se ale obrana, která byla podstatně aktivnější. Kluci vše vzali za správný konec. Je na nich viděl, že chtějí.

Díky čemu jste vyřadili Lovosice?

Díky podstatně vyššímu nasazení. Pokud si vzpomeneme na poslední extraligový zápas v Lovosicích, tak tam to bylo obráceně.

Může vás pohárová výhra nakopnout směrem k extralize?

Nepochybně. Je samozřejmé, že by nás vyhraný zápas s lídrem extraligy, ve kterém jsme vedli už o šest gólů a vyhráli, měl nakopnout.

Nyní přijedou Hranice. Jaký je to soupeř?

Těžký. Já bych to ale nijak nedramatizoval. Kluci prohráli domácí zápas po roce a jinak si je hlídají.

V čem je síla Hranic?

Mají dobře poskládaný tým. Výborné spojky a skvělého Pepu Kučerku v brance, ze kterého mají někteří naši kluci pomalu komplex.

Nebude ale hrát Stržínek.

To je naše výhoda. Martin dokazoval v Zubří a nyní v Hranicích, že je to pan hráč.

Co očekáváte od duelu?

Asi nepadne mnoho branek, věřím ale, že o pět vyhrajeme.

HC Dukla Praha – TJ Cement Hranice

10. kolo Triglav pojišťovna extraligy, sobota 9. listopadu, 16.30 hodin, hala Ruzyně, Pilotů 217, Praha 6

Tip redakce

Nové koště dobře mete. Toto rčení bude platit i na Dukle. Ono už platilo při středeční výhře v Českém poháru nad Lovosicemi (27:25) a zafunguje i v extralize. Pokud si k tomu připočteme neúčast hranického kanonýra Stržínka, vyjde nám z toho hladké vítězství 27:22, ze kterého se bude radovat nejen trenérská dvojice Jiří Kotrč-Pavel Pauza, ale vlastně celá házenkářská Dukla.