Pražané však neházejí flintu do žita. Naopak. Vidina obhajoby bronzových medailí je motivuje a v sérii na tři vítězná střetnutí, která odstartuje v sobotu v Zubří, by rádi zakončili sezonu s placičkami na krku.

Čeká je zuberské peklo

„Nejdřív nás v jejich hale čeká zuberské peklo, atmosféra tam bude jako obvykle báječná,“ smál se kouč HC Dukla Praha Michal Tonar, který loňskou sezonu odtrénoval právě na Valašsku, ale kvůli pandemii se často hrálo před prázdnými tribunami.

Z minulého působení si zuberské házenkáře dobře pamatuje, ale nějakou pikantnost, že bude stát na druhé straně, v tom nevidí. „Pochopitelně je dobře znám. Tahounem týmu je na spojce Lukáš Mořkovský a brankář Šimon Mizera. Musíme zabojovat, ale role favorita náleží soupeři. My se s nimi chceme poprat a něco z toho vydolovat. Očekávám vyrovnané bitvy.“

Dukla na Karvinou ani jednou nevyzrála. Sezonu by ale ráda zakončila s bronzem

I papírové předpoklady hovoří pro Valachy. V letošní sezoně Dukla s nimi dvakrát prohrála. „Pokaždé to bylo velice těsné. Doma jsme padli o gól. Když jsme hráli u nich, docela dost jsme vedli, ale pak jsme se smůlou asi o dva góly prohráli. Proto si myslím, že nejsme bez šancí sehrát u nich dobré utkání a byl bych rád, kdybychom to předvedli hned teď v sobotu,“ burcoval.

„Doufáme, že série bude z naší strany úspěšnější než ta semifinálová proti Karviné. To bylo celkem rychlé. Zubří má mladý tým, a tak si myslím, že nebude hrát roli, že oproti nám měli o týden kratší čas na regeneraci,“ pokračoval Michal Tonar.

Vypadli až po sedmičkách

„Soupeř ze hraje celou sezonu velice solidně. Plzeň s mini měla hodně práce, udolala je až v pátém duelu po sedmičkovém rozstřelu. Nečeká nás nic snadného,“ vyprávěl trenér Pražanů.

Nicméně věří, že se jeho svěřenci dokáží v závěru sezony zkoncentrovat. „Týmy se znají. Nějaké překvapení neočekávám. Nejspíš budou rozhodovat maličkosti, momentální rozpoložení hráčů a jejich sportovní forma. Vybojovat třetí místo ale za to určitě stojí,“ přál si.

„Bylo by skvělé rozloučit se s medailí. Snad to klapne. Čtvrtí být nechceme, ale to ani Zuberáci,“ dodal.