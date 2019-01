Praha - Kam za sportem v Praze?

HOSTÍ ZATÍM NEPORAŽENÉ ZUBŘÍ. Házenkáři Dukly věří, že to v dnešním zápas změní. | Foto: GetPhoto/Martin Krpač

Souboj dvou nejlepších českých házenkářských celků hostí dnes hala Sparty v Podvinném Mlýně. Dukla tu přivítá od půl páté odpoledne v předehrávce 7. kola extraligy mužů dosud neporažené Gumárny Zubří.

„Je to zatím nejdůležitější zápas sezony. Jsme doma, takže chceme vyhrát,“ láká diváky trenér Dukly Pavel Pauza.

Oba soupeři se přitom velmi dobře znají. „Na Zubří už sice začíná být znát rukopis trenéra Kekrta, ale převzal to, co už fungovalo,“ vypozoroval Pauza, jenž sledoval hru Moravanů v jejich předešlých zápasech.

„Více se dostávají do střelby jejich spojky. Dál ale spoléhají na kvalitní křídla a rychlý protiútok,“ dodal kouč Pražanů.

Na druhou stranu Pauza neví, zda bude mít k dispozici zkušené hráče Daniela Čurdu a Jana Brabce, jež trápí zranění. O jejich startu rozhodne na poslední chvíli lékař.

Zubří hraje o víkendu odvetu PVP v Portugalsku.

Zkušenější vysokoškolačky si věří na Evropu

Vyjde jim to „do třetice“? Předchozí dva starty v eurolize skončily pro basketbalistky USK Praha v prvním kole, respektive základní skupině. Letos už míří výš.

„Chceme sázet na vyrovnanost výkonů, loni jsme v eurolize střídali dobré zápasy s úplnými propadáky,“ upozornil trenér českých vicemistryň Lubor Blažek. Každá předchozí účast v evropské soutěži družstvo z Folimanky zocelila, stejně jako sedm přípravných zápasů s euroligovými soupeři.

„Víra týmu v sebe sama je vysoká,“ hlásil Blažek před letošní evropskou premiérou. Boje v základní skupině zahájí USK dnes ve 20.30 na půdě belgického Hainautu. „Naše skupina patří k těm těžším, vidím tu trojici favoritů Jekatěrinburg, Valencii a Gdyni. Věřím, že USK s nimi sehraje vyrovnané zápasy.“ Do osmifinále euroligy projdou z každé skupiny čtyři nejlepší celky.

Basketbalisté USK v zakletém Novém Jičíně

V akci ale budou dnes také basketbalisté USK Praha, kteří v zápase 3. kola Mattoni NBL nastoupí v Novém Jičíně, kde se bude snažit prolomit dlouholetou nedobytnou tvrz tamního „krytého bazénu“. Vysokoškoláci se v Novém Jičíně radovali z výhry naposledy před osmi lety!

„Bez debat budeme hrát s velice dobrým týmem. Hráli jsme tam loni čtyři utkání a ani v jednom jsme neměli šanci vyhrát. Budeme se snažit to změnit. Hráči vědí, že je pro nás těžké tam vyhrát a Nový Jičín to ví moc dobře také. Bude záležet na tom, jak konkurence schopni budeme, ale to uvidíme až ve středu,“ uvedl americký kouč mužů USK Ken Scalabroni.

Zdeněk Soukup, Tomáš Klement

Kam za sportem v Praze?