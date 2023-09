Házenkáři Dukly se přestěhovali do Řep. V nové hale v neděli zahájí sezonu

/FOTOGALERIE/ V jiné hale než v minulých sezonách vstoupí do nejvyšší házenkářské soutěže muži Dukly Praha. Na jaře dokončili předchozí extraligový ročník na pátém místě, což bylo považováno za neúspěch. A to bylo možná také jedním z důvodů, proč se klub se slavnou minulostí v pohárových soutěžích nepřihlásil pro nadcházející sezonu do Evropy.

Házenkáři Dukly Praha vstoupí v neděli do nové sezony. | Foto: Ladislav Adámek