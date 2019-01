Jičín, Praha – Pouze jediné utkání z pěti vyhráli v nadstavbě o 1.-6. místo Triglav pojišťovna extraligy házenkáři Dukly. Nemohou se tak divit, že jim v tabulce patří až poslední šestá příčka. Tentokrát padli v Jičíně, kde nestačili na Ronal (20:23).

JEN STĚŽÍ SE PROSAZOVALI házenkáři Dukly (ve žlutém) proti agresivní obraně Jičína. | Foto: Stanislav Hladík

Ani v šestém kole nadstavby to na výrazné zlepšení nevypadá. To do Ruzyně dorazí Plzeň, čtěte celek, který kráčí za titulem. Naposledy zvítězil ve Frýdku-Místku 31:23. No a pak Pražané zamíří do Hranic, přivítají Lovosice, představí se ve Frýdku-Místku a tolik utrápenou sezonu zakončí doma s Jičínem…

Jak šel čas

V prvních minutách jičínského duelu byli aktivnější hosté, kteří si udržovali mírné vedení. Od sedmé minuty ale převzali iniciativu domácí, podporovaní skvělým Veverkou v brance. Jičínští dostali Duklu pod velký tlak, úsek hry mezi sedmou a dvaadvacátou minutou vyhráli 6:1 a otočili na 8:5. Do konce první půle stihli házenkáři Ronalu ještě zvýšit na 13:9.

Po změně stran začali Pražané z náskoku jičínských pomalu, ale jistě ukrajovat. V osmé minutě již byl rozdíl ve skóre pouze jednobrankový (14:13) a zdálo se, že navrch začínají mít hráči Dukly. Domácí ale nesmírnou bojovností úplný zvrat nepřipustili. Tři minuty před koncem sice snížili Pražané na nejtěsnějších 20:21, závěr ale jičínští zvládli a především díky famóznímu gólmanovi Veverkovi zvítězili 23:20.

Pohledem trenérů

Aleš Babák – Jičín: „Chtěli jsme odčinit sérii čtyř porážek v řadě. Mužstvo zahrálo velmi dobře. Skvěle zachytal brankář Veverka. Utkání mělo náboj. Děkujeme výborným diváků, kteří snad odcházeli spokojeni."

Pavel Pauza – Dukla: „Nebyl to nijak krásný zápas. Projevilo se na něm, že ho hrají celky pátého až šestého místa tabulky. To bylo zřejmé hlavně při koncovce na obou stranách. My jsme doplatili na nedisciplinovanost a v některých momentech hry jsme nevěděli, co máme vlastně hrát. Mrzí mě, že byla u Jičína dobře patrná větší touha po vítězství, než u našich hráčů. Nad tím je třeba se zamyslet."

HBC Ronal Jičín – HC Dukla Praha 23:20 (13:9)

Jičín: Veverka, Kurial – Rychna 3, Krahulec 5/3, Král 1, Bareš, Naimann, Kolc, Hošic, Lepieš 2, Hlava 3, Kvasnička 3, Drbohlav 3, Zeman 3. Trenér Aleš Babák.

Dukla: Petržala, Rangl – Kern, Šimůnek, Sviták 2, Mráz 3, Piskač, M. Kotrč 4, Polášek 1, Rams 2/1, Reichl, Syřínek 1, Šůstek 7, Bělohlav. Trenéři Pavel Pauza a Jiří Kotrč.

Ostatní výsledky 5. kola: Frýdek-Místek – Plzeň 23:31, Hranice – Lovosice 29:27.

1. Plzeň 27 21 1 5 708:575 43

2. Lovosice 27 18 1 8 745:672 37

3. Hranice 27 17 1 9 729:701 35

4. Jičín 27 15 0 12 655:626 30

5. Frýdek-Místek 27 14 1 12 722:722 29

6. Dukla 27 13 2 12 704:684 28

Program 6. kola: Dukla – Plzeň (26. 4. 18:30), Hranice – Jičín (27. 4. 10:30), Frýdek-Místek – Lovosice (27. 4. 17:00).