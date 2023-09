/FOTOGALERIE/ V Dukle Praha strávil třináct úspěšných let. Na spojce David Šůstek zažil řadu těžkých bitev v extralize i v evropských pohárech. Slavil dva tituly, ale to už je minulost. Jednatřicetiletý pravoruký univerzál se na konci minulé sezony s Prahou rozloučil a vrátil se na Vysočinu.

David Šůstek ještě v dresu pražské Dukly. | Foto: Ladislav Adámek

Házená však pro něj bude dál hlavní náplní a první zápas v barvách Nového Veselí ho shodou okolností zavede do metropole proti bývalým spoluhráčům. Nedělní utkání v hale SC Řepy začíná v 16.00.

„Nabídku na prodloužení smlouvy jsem od Dukly dostal. Mohl jsem v Praze v pohodě pokračovat, ale roli sehrály osobní důvody. Zvítězila možnost vrátit se domů. A kvůli rodině jsem to udělal,“ říká urostlý házenkář.

Jste spokojený s životem na Vysočině?

Bydlíme ve Žďáru nad Sázavou a proti Praze je tam klid. To mi vyhovuje, protože pocházím z vesnice. Výhodou je, že jo to blízko do přírody.

Jak jste zapadl do nového mužstva?

Pár starších kluků tam hraje ještě z dob, než jsem odešel. Jsou to dlouholetí kamarádi. S mladšími se seznamuju a všichni jsou v pohodě. Nešel jsem do neznámého prostředí a neměl nejmenší problém zapadnout do nového kolektivu.

Existuje nějaký rozdíl být házenkářem v Dukle a v Novém Veselí?

Moje nová smlouva se od té předchozí moc neliší, nepohoršil jsem si. Házenou se budu dál živit. Zásadní rozdíl nenastal.

Změní se nějak vaše role na palubovce?

V Dukle jsem hrával víc na pravé spojce a podle potřeby alternoval na jiné posty. V Novém Veselí mám místo na levé spojce.

Co očekáváte od prvního zápasu, v němž narazíte na bývalé spoluhráče?

Trochu cítím nervozitu, ale ta opadne. Tím, že jsem v Dukle strávil tolik let, je to umocněný. Přípravné zápasy nám ukázaly, že jsme na správné cestě. Na Duklu se fakt těším. (usmívá se)

Jste s dukláky dál v kontaktu, zavoláte si?

Občas si s kluky napíšeme, jak se máme, co se děje a podobně, ale k žádnému špičkování nebo hecování v posledních dnech před vzájemným zápasem nedošlo.

S čím byste byl na konci nedělního zápasu spokojený?

Do Prahy jedu vyhrát. Odvedu, co bude v mých silách, a chci, aby si Nové Veselí odvezlo body.

Myslíte, že budete mít výhodu v tom, že jste s dukláky donedávna hrál a trénoval a znáte jejich přednosti a slabiny?

Novým spoluhráčům mohu v něčem poradit, ale spíš v obecnější rovině. Třeba co na určitého hráče platí. Dukla se přes léto trochu změnila a ono se všechno ukáže až proti nim nastoupíme při zápase.