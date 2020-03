Matěji, došlo před duelem na hecování?

Nějaké zprávy jsme si vyměnili. (směje se) Hlavně s Jirkou Dokoupilem, se kterým jsme hráli už v našem mateřském klubu v Ivančicích.

A navíc se jednalo o přímý souboj o druhé místo…

Ze Zubří jsme měli respekt. Čekali jsme kvalitní, vyrovnané a tvrdé utkání. Nakonec se nehrála moc pěkná házená a zvítězil tým, který udělal méně chyb.

Rozdíl šesti branek znamená rozdíl šesti chyb?

Podržel nás gólman Tomáš Petržala. Vlastně to byl stejný zápas jako v Zubří, jenže tam byl zase k nepřekonání (zuberský) Milan Malina.

Což je pro Duklu zásadní změna. Zatímco na podzim jste prohráli všechny duely silné čtyřky, teď je vyhráváte. Co je jinak?

Klíčové je domácí prostředí. Na podzim jsme hráli jak v Karviné, tak v Zubří. Doma jsme prohráli jen s Plzní. Ty odvety jsou pro nás důležité. Dodávají nám pohodu před play-off.

Říká nejlepší střelec sobotního klání. Jste spokojen se svými šesti góly?

Po zranění Kuby Svitáka se moje úloha změnila. Musím připravovat šance ostatním. Šest branek není moc, ovšem na hru bez Kuby si stále zvykáme.

Jak se vlastně cítíte na střední spojce?

Nebudu mít nikdy takový přehled jako Kuba. Na střední spojce jsem nehrál ani v žácích. Házená však přináší určité výzvy. Hráč se musí umět přizpůsobit každé pozici. Navíc nejsem jediná střední spojka. Střídáme se na ní s Vojtou (Patzelem). On je ovšem rozený střelec, proto jsem tam častěji.

Jedno pořádně negativní střídání s Patzelem jste letos už zažil. V lednu vás vyměnil na ME ve Vídni. Bylo to největší zklamání vaší kariéry?

Zranění na mistrovství Evropy bylo pro mě strašně smutné. Teď už ho ale vidím jinak, vždyť mě v nároďáku nahradil kamarád. I on si zasloužil šanci. V lednu se mi však hlavou honily chmurné myšlenky. Chtěl jsem pomoci týmu, ukázat se a místo toho jsem jel domů na léčení.

V jakém stavu je teď váš levý kotník?

Můj kotník už je takový vetchý. V šestnácti letech jsem v něm měl přetrhané vazy a teď prodělal pořádný výron. Ale nakonec si dá říct a zahojí se relativně rychle.

Březen je pro vás nabitý. Extraliga, finále Českého poháru a čtvrtfinále Challenge Cupu. Co od něj čekáte?

Úspěchy. Jen škoda, že jsme do Challenge Cupu dostali Karvinou. Chtěli jsme v něm potkávat kvalitní evropské týmy. Nezbývá nám než postoupit a narazit na takové v semifinále.

A pak už vypukne play-off. Nač v něm myslíte?

Naším minimálním cílem je třetí místo jako loni. Ale já už mám i stříbrnou medaili, tedy bych svou sbírku rád zkompletoval.