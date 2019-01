Ostrava – Házenkářky DHC Slavia Praha prohrály na ostravské palubovce rozdílem šesti branek. Svěřenkyně trenéra Jána Beňadika porazily celek pražské Slavie 39:33 (21:20) a připsaly si čtvrté vítězství v soutěži. Pražanky mají na svém kontě stále pouze jednu výhru.

Sokol Poruba – Slavia 39:33

Ostravské házenkářky nebyly před zápasem v lehké situaci, což připustila i nejlepší hráčka utkání Katarína Dubajová.

„Moc jsme chtěli tu porážku ve Zlíně odčinit. Nervózní jsme nebyli, protože jsme si říkali, že dvakrát po sobě tak špatně hrát nebudeme. Jsme šťastné, že jsme utkání zvládly,“ řekla po utkání Katarína Dubajová, která se na výhře podílela sedmi góly.

Poruba svého soupeře přestřílela a mohla rozhodnout už v prvním poločase, který ale skončil „jen“ 21:20.

„Dostávali jsme strašně blbé góly, které bychom teda dostávat vůbec neměli. V obraně to bylo z naší strany hodně špatné. Byla tam i smůla, hodně tečovaných střel,“ řekla Dubajová, která potvrdila, že podobný výkon by na silnějšího soupeře určitě nestačil.

Porubský kouč Ján Beňadík přiznal, že zápas nebyl jednoduchý. „Obrana s brankářkou se nesešly na jedné vlně. Dostávali jsme hodně laciné góly. Po přestávce se to přece jen zlepšilo,“ uvedl Beňadik.

Trenér Slavie Antonín Střelec byl i po porážce s výkonem svého celku vcelku spokojený. Loňský finalista českého play off prochází hodně složitým obdobím a do Ostravy přijel jen s torzem deseti hráček.

„Naší hře prospěl návrat Kláry Černé. Viděli jsme utkání bez obran, což je vidět i na konečném výsledku. Do Ostravy jsme přijeli hrát o čest. Jsme ve složité situaci a mě těší, že to holky nezabalily a bojovaly až do konce. Odehráli jsme podobný zápas jako ve Veselí, kdy jsme taky nemohli moc střídat. Jsme nakonec spokojeni s konečným výsledkem, protože jsme měli trošku obavy z horšího výsledku,“ dodal kouč Slavie Antonín Střelec.

Branky: Tóthová 11/2, Dubajová 7/1, Hrbková 6, Chrenková, Selucká, Mrózková 4, Vítková 2, Rechtorisová 1 – Černá 11, Jonášová 6, Romanczinová 5, Mouleová 4, Jedličková 4, Raková 2, Knedlíková 1. Sedmičky: 3/3 – 1/1. Rozhodčí: Bubeníček, Kosmák. Diváci: 500.