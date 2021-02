V sobotu v 16.30 se Pražané představí v domácí hale v Ruzyni a ve šlágru 9. kola si to rozdají s tradičním rivalem z Plzně.

„Výhra v Brně nás určitě před těžkým duelem navnadila, ale abychom proti Plzni uspěli, bude potřeba předvést lepší výkon. Západočeši mají špičkový mančaft, jejich hráči hrají dlouho spolu. Tým se na zápas těší. Naší motivací je i to, že vítězství by nás v tabulce posunulo do absolutní špičky,“ vykládal o utkání dvou úspěšných celků trenér Dukly Daniel Čurda.

Posila z Ruska

Jeho svěřenci mají před sebou náročný program, který se nahustil kvůli dalším dohrávkám z konce loňského roku. „Během tří týdnů nás čeká šest zápasů. Hrajeme středa – víkend. Pak už bude zřejmé, jak se pro nás bude sezona vyvíjet a kde bychom se mohli před závěrem základní části nacházet,“ narážel kouč na momentální páté místo Dukly v neúplné tabulce.

Přes zimu došlo v mužstvu k několika změnám. V týmu už nebudou působit Branislav Cigáň, Jáchym Klečánek a Daniel Dojčinovič. „Zareagovali jsme na to tím, že jsme přivedli ruského pivota Alexandra Košetkova. Měl by nám na jaře pomoci, ale teprve se uvidí, je tady jen pár dnů. Jsme však rádi, že jsme někoho sehnali, protože situace na přestupovém trhnu je složitá,“ uvedl Čurda.

Po sezoně dojde k trenérské výměně

Dukle se podařilo vyřešit post trenéra. „Před třemi roky nevyšlo jednání s jedním kandidátem a tak nebyla jiná možnost, než abych tým převzal z pozice sportovního ředitele, protože jsem držitelem veškerých licencí. Mělo jít o přechodnou variantu, ale poněkud se to protáhlo. Určitě i proto, že to fungovalo,“ vysvětloval.

Od léta Duklu převezme zkušený Michal Tonar starší, současný kouč Zubří. „Hledali jsme trenéra celou dobu, ale dopadlo to až teď. Jsem za to hrozně rád. Miki je výborný trenér, hráli jsme spolu v Plzni i nároďáku a moc se na spolupráci těším. Myslím, že je to správná volba,“ dodal.