Extraliga se rozběhla už o uplynulém víkendu, ale házenkáři Dukly se do ní zapojí až dnes v televizním utkání (od 17.30) na palubovce Karviné. Na pražském týmu je znát, že se na ostré souboje po měsíčním půstu hodně těší.

Trenér Daniel Čurda při zápase házenkářů Dukly Praha hecuje své svěřence. | Foto: HC Dukla

Trenér Daniel Čurda však míní, že na extraligové zápasy by bylo potřeba větší porce tréninku. „Minimálně by to chtělo připravovat se o týden déle. Takhle budou hrozit zranění. Přechod je strašně rychlý. S tím se ale nedá nic dělat, situace je pro všechny stejná. Budu rád, když zdravotních trablů bude minimálně,“ poukazuje na riziko.