V této funkci pracoval někdejší reprezentant od roku 2007 jedenáct let, ale když to bylo potřeba, zapojoval se i jako hráč. Tři sezony pak mančaft trénoval, ale teď už chce sedět na jedné židli… „Naposledy jsem si zahrál ve čtyřiceti. Bylo to v play-off v roce 2016, kdy jsme byli vicemistři,“ zavzpomínal v rozhovoru pětačtyřicetiletý Dan Čurda.

Loučil jste se jednoznačným triumfem v sérii o třetí místo s Lovosicemi. Jste navzdory několika karanténám v sezoně s tímto extraligovým ročníkem spokojený?

Do soutěže jsme vstupovali s mladým týmem. Toužil jsem po zkušené posile, ale bohužel to nebylo možné. Se sezonou jsem navzdory tomu i koronavirovým přestávkám spokojený. Jenže musím vyslovit ale…

A to ale znamená co?

Chyběl nám kousíček k tomu, abychom postoupili do finále. V sobotu večer jsem klukům poděkoval a řekl jim, že jsem na ně hrdý. Přesto mě mrzí vyřazení v semifinále, protože jsme na to měli. Mohli jsme dokázat víc.

Proč se vám postup do finále nepovedl?

Jsou tam dva důvody. Jednak nám v sérii s Plzní, která je dlouhodobě naším nejlepším týmem, chyběl kvůli zánětu v kolenu Jonáš Patzel. Byť je to teprve devatenáctiletý kluk, je to náš druhý nejlepší střelec. V pátém rozhodujícím zápase se to hodně projevilo, navíc jsme se dopustili patnácti technických chyb. A to bylo proti zkušenému celku příliš.

Od příští sezony se mužstvo změní. Kdo kromě vás a Matěje Klímy, který přestupuje do Německa, ještě končí?

Na odchodu do Bundesligy je právě i mladý Jonáš Patzel. Domů za rodinou do Estonska se vrací Martin Grištšuk a opustí nás i Denis Harabiš. Naopak přijdou Filip Březina z Německa, slovenský reprezentant Marek Hlinka ze Zubří. Na post pravé spojky máme vyhlédnutého talentovaného hráče, jehož jméno ale ještě nechci říci. Kromě toho dorazí šest kluků z naší mládežnické akademie.

Mužstva se na postu trenéra ujme Michal Tonar, který přijde ze Zubří. Co ho čeká?

Jsme domluvení, že mu minimálně zkraje pomohu s tréninkem a budu mu dělat jakéhosi asistenta. To ale asi nebude trvat dlouho. Michal je ostřílený trenér a je zvyklý pracovat samostatně. Duklu přebere 12. července po týmové dovolené. S hráči se ale bude seznamovat už během června, kdy proběhne tradiční rekondiční blok. Myslím, že to bude fungovat.

V čem bude spočívat vaše funkcionářská práce?

Budu se starat hlavně o skladbu mužstva a ve spolupráci s trenérem vyhledávat vhodné typy hráčů. Dále na moje bedra spadnou organizační záležitosti a třeba zařizování soustředění pro A-tým. Chci nastolit takové podmínky, aby se kluci mohli soustředit jen na házenou.

Dukla má za sebou bohatou minulost na evropské scéně. Budete se snažit na pohárovou tradici navázat?

Je to jeden z cílů. Loni jsme byli ve čtvrtfinále Evropského poháru, ale zastavil nás covid. Letos jsme bohužel ve třetím kole vypadli s Estonci, ale protože jsme v extralize skončili třetí, rádi bychom v Evropě zase účinkovali. Jedná se o mezinárodní konfrontaci a takové zkušenosti jsou pro tým hodně důležité.