Anglický pohárový týden. Nejedná se však o fotbal, ale o házenkáře Dukly. Dnes je čeká extraligová předehrávka v Hranicích, následně se po nezbytných epidemiologických procedurách přesunou do Estonska, kde je čekají dva zápasy 3. kola Poháru EHF s celkem Põlva Serviti.

Radost po vítězném mači. | Foto: Ladislav Adámek

Pražané se snažili soupeře přesvědčit, aby přijel na obě utkání do Prahy, ale nepřistoupil na to, a tak se rozhodli odcestovat do Estonska a přistoupit na variantu zvládnout tam celý pohárový program. „Nechceme do Estonska vzhledem k nahuštěnému programu letět na pět dní kvůli jednomu zápasu, a proto jsme se rozhodli, že tam budeme hrát v sobotu a v neděli,“ vysvětlil trenér Dukly Daniel Čurda.