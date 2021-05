Házenkáři Dukly Praha o víkendu vyhráli v Plzni a protáhli tak semifinálovou sérii, v níž je zatím stav 2:1 pro soupeře. Jenže teď přichází ke slovu reprezentační pauza. Extraligové zápolení se tak rozběhne až za týden 5. května, kdy Pražané nastoupí na domácí palubovce v Ruzyni.

V pražském týmu panuje po vítězství na půdě odvěkého rivala bojovná nálada.

„Vlastně jsme zopakovali kvalitní výkon, jaký jsme předvedli doma před týdnem, kdy jsme byli většinu zápasu vepředu, ale nešťastně podlehli po sedmimetrových hodech,“ vrátil se trenér Daniel Čurda k zápasům v minulém týdnu.

V Plzni to už ale vyšlo. „Zlepšili jsme proměňování šancí, byli víc agresívní v obraně a dokázali praktikovat naši rychlou hru,“ popsal základ úspěchu.

Házenkáři nalétají tisíce kilometrů

Nyní se ale domácí soutěž přeruší. „Nebývá zvykem, aby se termíny takhle nakupily, ale je to realita,“ reagoval kouč na skutečnost, že přednost dostává kvalifikace na mistrovství Evropy 2022 v Maďarsku a na Slovensku.

„Naše skupina by se měla hrát v Bratislavě, což by bylo výhodné pro českého fanouška. Proto věřím, že to teď nároďák zvládne a reprezentanti z našeho klubu Matěj Klíma a Martin Březina se vrátí v použitelném stavu,“ přemítal.

V průběhu necelého týdne totiž Čechy čeká nesmírně nabitý a náročný program, během nějž nalétají tisíce kilometrů. Začnou dnes zápasem na Ukrajině, pak se přesunou k pátečnímu duelu na Faerské ostrovy a reprezentační sérii zakončí v neděli doma s Ukrajinci.

Ostatní Dukláci dostali po triumfu v západočeské metropoli volno. Zkraje týdne individuálně posilovali a dnes se vrátí ke společnému tréninku.

„V pondělí se pak sejdeme i s Klímou a Březinou k přípravě na středeční zápas. Chybět nám bude určitě Jonáš Patzel, ten ale bude kvůli kolenu mimo delší čas,“ prozradil trenér.

Pražský tým se nyní nachází v příznivém rozpoložení. Hráči vědí, že jsou schopní silný celek z Plzně porazit.

„Cítil jsem, že atmosféra v mužstvu byla pozitivní už po nešťastné porážce na sedmičky a teď se ještě vylepšila. Hráči se těší. Naším cílem je pokusit se zopakovat výkon, jaký jsme už dvakrát předvedli. Pak bude zápas otevřený. Můžeme uspět a sérii dovést k pátému zápasu,“ dodal Čurda.