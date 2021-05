Ve vyrovnaném prvním poločase nevyšel Lovosicím závěr. Hosté v něm dostali čtyři branky za sebou a Dukla odskočila do vedení 17:14. Po změně stran si Pražané náskok pohlídali, „Lovci“ se dokázali přiblížit jen na rozdíl dvou gólů.

Osmkrát se v dresu vítězů trefil Matěj Klíma, pro nějž to byl poslední zápas za Duklu. Jeho další házenkářské kroky povedou do německého celku VfL Lübeck-Schwartau, s nímž bude hrát druhou Bundesligu. V sobotu večer však dvaadvacetiletý střelec s ostatními spoluhráči ještě mohutně oslavoval cenný kov.

Důvod k radosti měl pochopitelně i kouč Daniel Čurda. „Byl to nejtěžší krok v sérii, byli jsme možná trošičku nervózní v prvním poločase, nicméně závěr první třicetiminutovky nám vyšel výborně. Ve druhé půli už jsme měli polštář a zkomplikovali jsme si závěr jenom kvůli tomu, že jsme neproměnili pár šancí,“ líčil průběh zápasu trenér Dukly.

„Za mě obrovská gratulace, poděkování za práci, kterou jsme tady dělali tři roky,“ pokračoval. „Kluci si ten bronz zasloužili a ukázali, že semifinále rozhodně nebyla náhoda. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme s tímhle týmem nehráli o titul, protože jsme dokázali, že jsme to finále klidně hrát mohli. Děkuji.“