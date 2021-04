V městě piva Pražané na mistra republiky z roku 2019 nestačili. Ve středeční domácí odvetě nebyli daleko vyrovnání série, jenže po remízovém výsledku se Západočeši prosadili při sedmimetrových hodech. A pokud Dukla v sobotu v Plzni nevyhraje, sen o postupu do finále se rozplyne jak pára nad hrncem.

Co můžete říct o zápasu, v němž jste převážně vedli?

Byly tam pasáže, kdy jsme byli vepředu o dva i o tři góly, ale Plzeň vždycky dokázala náskok zlikvidovat. Bylo to hodně vyrovnané a nakonec se zápas dostal až k sedmičkám, kde byla šťastnější. Nedá se říct, že by se nám utkání nepovedlo. Chyba byla v tom, že jsme si nedokázali pohlídat vedení.

Plzeň má šanci vybojovat sedmou finálovou účast v řadě. V čem spočívá její kouzlo?

Je to hlavně nesmírně ostřílený manšaft a opírá se o velice zkušené hráče. Je vidět, že spolu nastupují dlouho, znají se a jsou skvěle sehraní. Každý přesně ví, co má dělat. Přesto jsme se proti nim v posledním zápase dokázali prosazovat, chyběl nám možná jen kousek štěstí.

Jak vidíte třetí zápas, v němž půjde o všechno?

Pořád je to hratelný, i když jedeme do Plzně. Nezbývá nám nic jiného než vyhrát a sérii prodloužit. Musíme do toho jít po hlavě, hrát na sto procent a na hřišti nechat úplně všechno.

O poraženecké náladě v týmu tedy nemůže být ani řeč?

Nikde není psáno, že jsme vyřazení. Můžeme to celé klidně otočit. Vždyť i Plzeňáci jsou jenom lidi.

Máte recept, co by na soupeře mohlo platit?

Musíme se zlepšit ve všech činnostech. V obraně se objevily chybičky, které potřebujeme odstranit. Věřím, že nás zase podrží brankáři, a naší silnou zbraní je přechod do rychlého protiútoku. Když se toho budeme držet, máme šanci uspět.