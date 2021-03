Teď se Dukláci vracejí, ale je otázkou, jak budou po pauze, bez tréninku a v nahuštěném programu stačit na rozehrané soupeře. Před dvěma týdny se v mužstvu objevila nákaza britskou mutací.

„Jednalo se o třináct hráčů a v ten moment nás hygiena poslala do desetidenní karantény. Při povinných testech byly zjištěny další dva případy,“ vyprávěl trenér týmu Daniel Čurda.

„Máme odložené tří duely, mezi nimiž jsou i dohrávky s Frýdkem a Brnem a nově i zápas v Plzni. Prvně jsme se sešli v neděli a čeká nás ještě pár tréninkových jednotek,“ pokračuje trenér s tím, že první dva zápasy hrají doma: s Frýdkem-Místkem už ve středu a v sobotu s Karvinou.

Není totiž čas, extraligu tlačí termíny. Do 21. března je potřeba dohrát základní část, aby mohlo začít play-off. Navíc soutěž příští týden přeruší reprezentační přestávka, kde budou mít Pražané zřejmě tři hráče.

Co rychlý návrat s hráči udělá?

„Nevím, v jakém složení proti Frýdku nastoupíme. Někteří hráči ze základní sestavy budou nejspíš chybět. Teprve se ukáže, jak na tom kluci po nemoci, karanténě a dnech bez tréninku jsou. Deset dní byli zavření, hýbat se mohli nějakým způsobem jen doma v rámci svých možností,“ krčí kouč rameny.

Přitom šíření nemoci covid-19 se v Dukle snažili maximálně zabránit. „Testujeme pravidelně před každým extraligovým i pohárovým zápasem. Navíc máme vlastní antigenní testování,“ argumentuje.

„Popravdě se mi rychlý návrat vůbec nelíbí. Mělo by se víc dbát na zdraví hráčů. Hrozba zranění po prodělané nemoci se zvětšuje. Nikdo neví, co to může s člověkem udělat. Podle určitých doporučení by měl být náběh delší. Na druhou stranu chápu, že jiné termíny v podstatě nejsou. Pokud bychom tento týden zápasy odložili, museli bychom po reprezentační pauze hrát každý druhý den…“ říká nevesele.

Trenér si zkraje roku pochvaloval, že tým stoupá tabulkou. „Kluci hráli výborně a troufnu si říct, že předváděli rychlou, dynamickou a líbivou házenou. Neumím ale říct, kdo z hráčů na tom bude teď tak, aby mohl zápas táhnout delší dobu. Spíš si myslím, že budeme muset často střídat a zátěž rozložit na víc lidí,“ dodal Čurda.