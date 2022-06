Pro Havlíčkovou se přitom jedná o opravdu zásadní úspěch a posun v kariéře. Ještě loni se totiž na prestižní pařížský turnaj vůbec nepodívala. „Loni se nehrála vůbec kvalifikace. Normálně bych se do ní dostala. Loni ale byly jiné podmínky, takže jsem zůstala mimo soutěž. Za rok jsem se zvládla posunout ze 60. pozice na devátou v juniorském žebříčku,“ vysvětlila.

Česká radost pod Eiffelovkou. Talentovaná Havlíčková získala juniorský titul

„Zlepšila jsem se po všech stránkách trochu. Snažili jsme se zvýšit i moji mentální odolnost. Občas to u mě bývá problém,“ doplnila Havlíčková ke svému hernímu posunu.

„Ještě před rokem bych za stavu 2:5 ve třetím setu už ani nezačala hrát a řekla bych si ‚dobrý, jedu domu‘. Teď jsem tam šla s tím, že přece nechci prohrát,“ popsala svoji proměnu.

Podobně to vidí také její trenér Lukáš Dlouhý, sám bývalý úspěšný tenista, který na French Open v roce 2009 zvítězil. „Když mi před rokem, když jsme začínali, říkali, že bych měl pomáhat Lucce, tak jsem moc nevěděl, o co jde. Pak jsem si ale říkal, že to mě bude bavit. Je to na Spartě takové zlobivé a zvláštní děťátko, což ke mně jde. Chtěl jsem se toho ujmout, abychom to dokázali zlepšit. Její šikovnost tam byla,“ popsal.

A proč se k Havlíčkové váže pověst zlobivého děťátka? „Asi z toho důvodu, že si dělám věci po svém a ne vždycky je dělám tak, jak mám. Ne každému se to líbí. Z toho vznikají věci jako zlobivé dítě,“ krčí rameny mladá tenistka, zatímco její maminka souhlasně přikyvuje.

Jak ale Havlíčková dokázala, i „zlobivé dítě“ může vyhrávat velké turnaje. Do finále se probojovala přes několik těžkých třísetových bitev a potvrdila skvělou úroveň českého tenisu. V semifinále totiž byla jednou ze tří českých zástupkyň! Vyřadit dokázala krajanku Sáru Bejlek a ve finále udolala Argentinku Solanu Sierraovou. Nedlouho poté si to ve dvojici s Bejlek rozdala ještě o trofej ve čtyřhře a také byla úspěšná.

„Tím, že jsem všechny zápasy fyzicky zvládla, myslím, že s fyzičkou můžu být spokojená. Bylo to ale náročné. Kromě dvou zápasů jsem všechny hrála na tři sety. Snažila jsem se co nejvíc regenerovat a povedlo se to,“ řekla k náročnému programu Havlíčková.

Teď v sedmnácti letech se postupně dostává do světa velkého tenisu. Ke dvojitému úspěchu z Francie jí koneckonců gratulovaly i přední české hráčky jako Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková nebo Petra Kvitová, největší vzor mladé české hráčky.

Havlíčková teď bude mít možná šanci si proti ní zahrát. Od ředitele Livesport Prague Open Miroslava Malého totiž dostala za svoje úspěchy volnou kartu do tohoto prestižního turnaje, jehož hlavní tváří je právě Kvitová.

„Zahrát si s ní by bylo úžasné. Do prvního kola by ale někdo jiný by lepší. Šance na výhru jsou pořád důležitější než zahrát si s Petrou,“ smála se Havlíčková.

Už pražský turnaj pro ni může být dobrým odrazovým můstkem pro další kariérní cíl – vylepšit umístění v ženském žebříčku WTA, kde je aktuálně až 858. „Teď se na ženy budeme pravděpodobně soustředit hodně. Zatím jsme ale nedělali bližší plán. Žebříček bych určitě chtěla zlepšit, pořád ale myslím, že to ještě má čas,“ prozradila Havlíčková, která poodkryla i svoje další plány.

„Travnatou sezonu letos bohužel vynechám. Doufejme, že v následujících letech se tam dostanu. Uvidíme, jak to půjde,“ pokrčila rameny.

„Budeme chtít hrát antukové turnaje pořádané českým svazem a zkusíme uhrát nějaké body do dospělých. Na Wimbledonu letos nejsou body, takže jsme se rozhodli, že ho vynecháme. Kdyby nás to lákalo, tak máme ještě jeden rok mezi juniory. Případně se tam vrátíme,“ doplnil trenér Dlouhý.

