Obavy se o uplynulém víkendu bohužel potvrdily. Talentovanou lyžařku z Vimperku, která se už v šestnácti letech představila na MS, a o rok později debutovala na olympiádě, navíc limitovaly bolavé holeně.

V sobotní volné desítce z toho bylo až šedesátá pozice. V neděli si druhá nejmladší závodnice ve startovní listině při klasice o čtyři místa polepšila.

„Horší to bylo v sobotu, Nicméně holeně jsem cítila i v neděli a nějakou dobu to ještě potrvá. Musím to nějakým způsobem vyřešit. Nehledě na to jsem nebyla v pohodě a nevybavuju si, kdy se mi jelo tak špatně,“ vyprávěla neradostně Havlíčková.

Atmosféra byla velkým zážitkem

Jinak premiérový start ve světovém poháru před českými fanoušky znamenal velký zážitek.

„Jen je škoda, že jsem předvedla jeden z nejhorších výkonů a výsledků za poslední roky. To ovšem ke sportu a lyžování patří. Nyní mám aspoň možnost odrazit se ode dna. Asi každý si musí podobným zklamáním projít, ale věřím, že se budu zlepšovat,“ zadoufala.

„Přesto na tenhle víkend nikdy nezapomenu. Co se týká atmosféry, registrovala jsem spoustu lidí, kteří mi fandili, i když jsem bojovala na posledních příčkách,“ vykládala Havlíčková a přiznala, že byla množstvím fanoušků trochu překvapená.

„Měla jsem z návštěvy trochu obavy, protože běžecké lyžování u nás v posledních letech nepatří k nejpopulárnějším sportům. Ovšem výkony našich nejlepších holek přilákaly příznivce běžek, a ti vytvořili skvělou atmosféru. Je super, když slyšíte, jak vám lidé po celé trati fandí a křičí vaše jméno. Chtěla bych všem moc poděkovat.“

Za dva týdny návrat do Nového Města

Pak se do vyprávění devatenáctileté závodnice zase vrátily rozpaky.

„Dopadlo to tak možná proto, že nejsem moc roz-závoděná. Startů za sebou zatím moc nemám. Celá sezona je ovlivněná tím, že sněhové podmínky nejsou vůbec příznivé,“ přemítala.

„Budu se snažit najít nějaké místo na kvalitní trénink a závody, abych se pořádně rozjezdila. Za dva týdny se vracím do Nového Města, kde mě čeká mistrovství republiky. Doufám, že to bude příště už lepší. Pak se vypravím závody do Itálie a po nich už by měla vrcholit příprava na juniorské mistrovství světa,“ dodala.