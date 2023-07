Ženský tenisový turnaj Livesport Prague Open, který od soboty 29. července do neděle 6. srpna hostí pražská Sparta, se odehraje kompletně bez ruských a běloruských hráček. Rozhodla o tom vláda svým nařízením, které účast ruských a běloruských sportovců v Česku zakazuje. Proti jedné z hráček, která do Prahy přicestovala, ve čtvrtek večer dokonce zasáhla cizinecká policie. Rozhodnutí o zákazu startu tenistek z Ruska a Běloruska chválí bývalý legendární hokejový brankář Dominik Hašek, ženská tenisová asociace WTA se však sportovkyň zastala.

Dominik Hašek při začátku natáčení filmu Děti Nagana v krkonošské Malé Úpě 22. února 2022. | Foto: Miloš Šálek

Právě Dominik Hašek je velkým kritikem Ruska a Běloruska a dlouho se zasazoval o zákaz startu sportovců a sportovkyň z těchto zemí na nejrůznějších sportovních událostech.

„Pokleknutí vám nestačí? Mám si snad vrazit do pusy roubík a lízat vám nohy? Co ještě potřebujete, abyste na WTA turnaji v Praze, který začíná za 2 dny, nepovolili reklamu na ruskou válku? Účast ruských a běloruských hráček stojí ukrajinské životy! Vyhostěte ty ruské a běloruské tenistky,“ vyzýval vládu a ministerstvo vnitra ještě v pátek.

Události přitom nabraly rychlý spád. Ještě ve čtvrtek večer přicestovala do Česka jedna z ruských tenistek, která se měla turnaje na pražské Spartě účastnit. Ještě na letišti ji ale zastavila cizinecká policie a sportovkyně musela republiku opustit. Na turnaj pak nedorazily ani další hráčky z Ruska a Běloruska.

Policie nepustila do Česka ruskou tenistku. Mířila na turnaj v Praze

„Výborně. Díky. Teď „jen“ požádám, aby nemohlo dojít k nedorozumění, ministerstvo vnitra (ne turnaj, či kdosi) vydalo jasné prohlášení, že v případě, že ruský i běloruský sportovec vcestuje do naší země, bude okamžitě vyhoštěn. A prosím, hned dát na webové stránky ministerstva zahraničních věcí a vnitra,“ napsal Hašek na svůj twitterový účet poté, co nebylo ruské tenistce povoleno v Praze startovat.

Sama ženská tenisová asociace WTA, se však tenistek z Ruska a Běloruska zastala. „Některým hráčkám WTA je navzdory jejich neutralitě českými vládními úřady odepřena možnost účastnit se turnaje WTA 250, který se má příští týden konat v Praze. Pravidla WTA stanovují, že všem hráčkám musí být umožněno soutěžit na turnaji WTA pouze na základě zásluh, bez diskriminace. Situaci budeme i nadále posuzovat,“ napsala asociace na svém profilu.

„Přestaňte lhát! Jsou to občané Ruska a Běloruska a reprezentují činy svých zemí. Je to ruská agresivní válka, zabíjení a zločiny včetně genocidy. Když můžou hrát na turnajích, zemře daleko víc Ukrajinců a Rusů. WTA za to nese plnou zodpovědnost,“ rozohnil se v reakci sám Hašek.

Pod příspěvkem ženské tenisové asociace se kroku české vlády ovšem zastalo daleko více lidí. „Tenis není důležitější než život. Možná že celý problém je to, že jste příliš daleko od mrtvých a znásilněných ukrajinský dětí. My jsme jim blízko,“ vyjádřila se například sportovní redaktorka České televize Darina Vymětalíková.

Zatímco v Praze se tedy tenis hraje bez hráček z Ruska a Běloruska, v Liberci je ale situace úplně opačná. Kvalifikaci na mezinárodní turnaj ATP Challenger totiž rozehráli i dva ruští tenisté Kirill Kivatcev a Denis Klok, kteří přicestovali do země bez jakýchkoliv problémů. Jejich působení na turnaji nyní řeší cizinecká policie.