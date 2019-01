Praha - HFC Rowdies, nebo Úterní hosté SKI FC?! Toť otázka, jež bude zodpovězena už dnes zhruba v půl osmé večer. Hraje se o titul v Hanpaulské lize malé kopané a právě tyto dva týmy si to spolu o něj rozdají.

V Hanspaulské, Veteránské a Superveteránské lize nastupuje letos na jaře v 77 skupinách celkem 920 týmů./Ilustrační foto. | Foto: Alena Burešová

V Hanspaulské, Veteránské a Superveteránské lize nastupuje letos na jaře v 77 skupinách celkem 920 týmů. V rozpisech figurují termíny 5052 utkání. A právě tento je z nich logicky nejdůležitější.

Týmu Rowdies, který je plný špičkových tuzemských futsalistů, stačí k prvenství remíza. Kolo před koncem má totiž 18 bodů, zatímco Úterní hosté 17.

Rowdies jsou zatím jediným týmem nejvyšší soutěže bez porážky, osm zápasů vyhráli a dva zremizovali. A mají nejlepší defenzivu, inkasovali dosud jen 16 gólů.

Úterní hosté se pro změnu mohou pochlubit nejlepší muškou, v deseti utkáních nastříleli 63 branek. Na svém kontě mají jednu prohru, v 8. kole podlehli nyní čtvrtému celku tabulky HS Praha 3:5.

Smutný potapěči coby obhájci prvenství letos skončí ve druhé polovině tabulky, oba dnešní soupeři mistrovskou euforii dosud nepoznali. O to dramatičtější se dá čekat jejich souboj.

Dnešní „superzápas“ jarního programu Hanspaulky se uskuteční na hřišti TJ Sokol Praha 9 v Běchovicích, kam se lze vcelku bez potíží dostat městskou hromadnou dopravou. Autobusy sem jezdí jak od stanice metra Černý Most, tak i z Palmovky.

Kam za sportem v Praze?

PONDĚLÍ 15. června

ATLETIKA 17.00 Přebor Prahy dorostu a staršího žactva jednotlivců (stadion v ul. Děkanská vinice I, Praha 4).

FOTBAL Výstava: 9.00 až 19.00 Sto let vysočanského fotbalu (Vysočanská radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9).

MALÁ KOPANÁ Utkání o jarní mistrovský titul: 18.15 HFC Rowdies – Úterní hosté SKI FC (hřiště TJ Sokol Praha 9 – Běchovice II., ul. Na Korunce, spojení bus č. 240 a 250 oba od metra B Černý Most, 109 od metra B Palmovka do st. Nádraží Běchovice, ulicí K Železnici cca 500 m až k areálu).

SPORTOVNÍ HRY 14.00 Sportovní den pro děti od 8 do 14 let: badminton, frisbee, petang, kroket a jiné hry (Černý most, pořádá Dům dětí a mládeže Praha 9).

SPORTOVNÍ STŘELBA 16.00 Pražský pohár – 3. kolo (střelnice v Sedlci, Praha 6).