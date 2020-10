Druhé místo v první Velké ceně Portugalska po 24 letech obsadil Valtteri Bottas z Mercedesu, třetí skončil Max Verstappen. Pilot Red Bullu odložil předčasný triumf Mercedesu v Poháru konstruktérů, který německá stáj může ovládnout posedmé za sebou a vyrovnat rekord Ferrari.

Šestinásobný mistr světa Hamilton si díky osmému triumfu v sezoně upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu a učinil další krok k vyrovnání Schumacherova rekordu v počtu titulů. Po 12 ze 17 závodů má pětatřicetiletý Brit v čele náskok 77 bodů před Bottasem.

"Nějakou chvíli mi bude trvat, než si uvědomím, co jsem dokázal. Těžko popsat, co teď cítím," řekl Hamilton, který první závod vyhrál v Kanadě v roce 2007 ještě v barvách McLarenu. "Když jsem šel do Mercedesu, neměl jsem křišťálovou kouli, abych věděl, jak to dopadne. Jen jsme tomu každý den odevzdali sto procent a táhli za jeden provaz," dodal.

Hamilton přitom do závodu vůbec nevstoupil dobře a po startu z pole position se propadl až na třetí místo. Dostali se před něj Bottas a nečekaně také Carlos Sainz z McLarenu, který využil měkčí sady pneumatik a dokonce předjel i druhého jezdce Mercedesu a ve druhém kole se posunul na první místo.

"Už na startu bylo něco špatně s nastavením vozu a v sedmé zatáčce se mi pak začalo auto hodně přetáčet," řekl Hamilton. "Chtěl jsem se Valtterimu bránit, ale pak jsem si řekl, že ho nechám jet a zkusím to později. A nakonec to vyšlo," přidal britský pilot.

Přehřívání Bottasova vozu

Jakmile se ale pilotům Mercedesu podařilo dostatečně zahřát středně tvrdou směs gum, neměl Sainz šanci. V šestém kole se před něj dostal Bottas, v sedmém Hamilton a pilot McLarenu nakonec do cíle dojel šestý. Čtvrtý byl Charles Leclerc z Ferrari a pátý Pierre Gasly z Alpha Tauri.

Hamiltonovi poté nedokázal vzdorovat ani Bottas a ve dvacátém kole se obhájce titulu dostal do vedení. První místo už pohodlně udržel až do konce, týmového kolegu porazil o 26 sekund a ještě si připsal bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu. Bottas měl navíc od poloviny závodu problémy s přehříváním vozu.

Pořadí Velké ceny Portugalska:



1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:29:56,828, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -25,592, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,508, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:05,312, 5. Gasly (Fr./Alpha Tauri), 6. Sainz (Šp./McLaren), 7. Pérez (Mex./Racing Point), 8. Ocon (Fr./Renault), 9. Ricciardo (Austr./Renault), 10. Vettel (Něm./Ferrari) všichni -1 kolo.



Průběžné pořadí MS (po 12 ze 17 závodů): 1. Hamilton 256 b., 2. Bottas 179, 3. Verstappen 162, 4. Ricciardo 80, 5. Leclerc 75, 6. Pérez 74.



Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 435, 2. Red Bull 226, 3. Racing Point 126, 4. McLaren 124, 5. Renault 120, 6. Ferrari 93, 7. Alpha Tauri 77, 8. Alfa Romeo 5, 9. Haas 3.