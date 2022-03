V čem je pro hosty v kladenské hale tak složité servírovat? To je otázka přímo na tělo, já jsem netrefil snad jediné podání. O mně je známé, že si míč při servisu vyhazuji hodně vysoko. Tato hala by byla jistě dobrá na curling, ale rozhodně není přizpůsobená pro sport, kde balon létá do výšky. Řeším to, abych míč nevyhodil až do stropu, následně je celý můj timing rozbitý.

Orli Kladno – Lvi Praha 3:1 (29:27, 25:23, 25:27, 25:20), stav série 1:1

Orli: Platačs, Kraffer, Špulák, van Solkema, Seppänen, Kyjanica, libero Kunc. Střídali: Hancock, Hýský, Čeketa, Lohr, O. Fortuník. Trenér M. Fortuník. Lvi: Nedeljković, Janouch, Kriško, Todua, van Dijk, Smith, libero Moník. Střídali: Čech, Pliasetskyi, McCarthy, Toman, Mihaljović. Trenér Pomr.



Pokud si odmyslíte strop, jak se vám hrálo? Co jste říkal atmosféře v hale?

Hlavně jsem rád, kolik přijelo našich fanoušků. Povzbuzovali nás neúnavně a občas dokonce překřičeli plnou kladenskou halu. To je výkon hodný obdivu a patří jim za to náš dík. Věřím, že se jim odvděčíme už příště a to vítězstvím.



Je těžké se ve chvíli, kdy vám nejde servis, soustředit na další činnosti?

Pokud mi jedna činnost nejde, snažím se pomoci týmu dalšími. Ať už v obraně, v poli nebo v útoku. Usiluji o to více nabídnout cosi, co by pomohlo k výhře.



V úvodním duelu jste téměř nestřídali, nyní se sestava Lvů proměňovala. Souhlasíte, že náhradníci nezklamali?

Ukázalo se, že máme široký a kvalitní kádr. S novými kluky přišel pozitivní impuls, což se projevilo výhrou ve třetím setu. V tom čtvrtém jsme vedli a předváděli kvalitní volejbal. Jenže nás zase srazily nevynucené chyby. I Orli vytáhli žolíky z lavičky a hlavně Čeketa uhrál důležité body. To je pro nás ponaučení, musíme se soustředit i na kladenské náhradníky.

Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra: „Dramatické utkání ve skvělém volejbalovém prostředí. Nám nešel servis, z toho pramenilo, že naše obrana byla děravá jak cedník. To musíme do příště změnit. Zase musím ocenit, že jsme se až na první set vypořádali s podáním Orlů.“

Ukázalo utkání něco, na čem je možné příště stavět?

Ano, že se dokážeme vyhrabat i z nepříznivého stavu a neskládáme zbraně v žádné chvíli. To je věc, která nás zdobí. Pokud ji podpoříme menším počtem chyb, jsme schopni zdolat každého.



Hlavní moto lví šatny tedy bude: vyvarovat se chyb?

Minimalizovat je. Vyvarovat se jich nedá. Musí se totiž hrát na hraně rizika a je nutné na soupeře vytvářet neustálý tlak.



Série je srovnána. Potvrdí se prognózy expertů, že bude dlouhá?

Určitě bude delší než na tři zápasy. To je jasná věc. (směje se) Já ale věřím, že ji po naší domácí výhře rychle ukončíme.



Na co byste pozval fanoušky do Unyp areny?

Na vynikající volejbal. Ten předvádíme my i Kladno. Jeho volejbalisté jsou bojovní, uhrají obrovské množství obran, výborně se vykrývají po bloku… Zápasy nejsou rozhodně jednostranné. Kdo má zájem vidět dramatický sport, přijde si v pátek v Unyp areně na své.

