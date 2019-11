V Československu v roce 1989 pukaly ledy. Sportovci změny většinou vítali. Reprezentanti sice patřili k privilegovaným vrstvám, ale bolševický režim je držel zkrátka. Odchodů na Západ se dočkali jen (někteří) třicátníci. A kdo vypadal podezřele, byl smeten.

Milan Novotný | Foto: Deník / Martin Divíšek

Na vlastní kůži to poznal národní hokejový tým, který byl v roce 1950 rozprášen a většina hráčů skončila v komunistických lágrech. „Osmašedesátník“ Emil Zátopek byl doslova zadupán do země. O nenaplněných nadějích generace Bugára, Kratochvílové a spol, kteří kvůli verdiktu stalinistických pohlavárů nezávodili na OH v Los Angeles, se popsaly stohy papíru.