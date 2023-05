Asi tak nějak má vypadat správný finiš. Čtvrtý a závěrečný díl letošního seriálu Běhej s námi na severozápadním kraji Prahy ozdobil dosud nejrychlejší běžec v jeho historii. Gerron Stewart, zatím nejmladší člen proslulé skotsko-české dynastie. Samozřejmě šestikilometrový běh Suchdol běží jasně vyhrál.

Nejmladší člen proslulého skotsko-českého běžeckého klanu Gerron Stewart neměl konkurenci. | Foto: Irina Bukovskaja

„Škoda, že jsem neběžel o vteřinu rychleji. Bylo by to pod třiadvacet,“ mračil se naoko v cíli. S výkonem musel být spokojený. Tím spíš, že ho v posledních měsících trápí zranění a nemůže běhat tolik, co by chtěl. Spíš se věnuje lezení a fandí sestře Moiře, čerstvé české mistryni v maratonu.

„Jen jsem se podíval na profil a věděl jsem, že musím z kopce dolů rychleji. Ale asi jsem to stejně přepálil a ten kopec nahoru byl pro mě dost těžký. Nejsem na ně zvyklý,“ vyprávěl pětadvacetiletý běžec Spartaku Praha 4.

Hilgert objevil další kus krajiny

Hned po startu vyrazil jako blesk a po suchdolské pláni, která se v posledních letech změnila v pastvinu a koňské výběhy, pelášil do Tichého údolí k Vltavě. „Je jiná kategorie. Brzy jsme ho ani neviděli,“ uznal Luboš Hilgert, vítěz posledního závodu ve Statenicích, bývalý reprezentační vodní slalomář a syn olympijské vítězky Štěpánky Hilgertové.

V cíli byl 1:20 minuty za ním. „Ale nevadí, moc se mi to líbilo. Poznal jsem zase další kus krajiny, člověk si ani nepřipadá, že je v Praze,“ vyprávěl. V součtu mu dva výborné výsledky vydaly na celkové druhé místo. Zkušený a pravidelný účastník Jiří Chyba zůstal třetí, to mu ale stačilo na druhý triumf v celém seriálu.

Musel o něj bojovat, protože v předposledním podniku chyběl. Na rozdíl od Jana Linharta. Ten mu přišel aspoň zafandit. „Já už mám tři závody, tedy na bodování splněno. Běžel jsem už včera a dva dny za sebou mi závod přece jen nesvědčí, cítím pak kolena,“ přiznal.

Královna vytáhla děti na nedělní výlet

Neběžela ani Helena Poborská, vítězka tří předchozích závodů a tudíž už jistá královna. „Já bych ani nemohla, jsem zraněná, léčím se. Ani byste nevěřili, jak to pak jde za měsíc s formou dolů,“ posteskla si, ale aspoň vytáhla děti na nedělní výlet a sledovala soupeřky v boji o další pořadí.

V Suchdole se běželo už počtvrté, jednou i na podzim v covidovém roce 2021 mimo seriál. Trať vedla lesem z kopce do Roztok a nazpátek vzhůru, oproti předchozím letům přibyla smyčka dole ve vilové čtvrti, traťové rekordy tak jsou nepoměřitelné.

„Jsme moc rádi, že si seriál získal oblibu. Rozběhal lidi v přilehlých obcích. Zazávodit si přijdou i naši zaměstnanci a je nám ctí Běhej s námi podporovat,“ ocenil pořadatele Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha, hlavního partnera série. „Za rok chceme pokračovat,“ potvrdili pořadatelé z Kopaninského spolku.