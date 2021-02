„Jsem velmi vděčný, že jsme si v této těžké době mohli zahrát s dalšími profesionálními sportovci. Vítězství mi pomůže k posunu na světovém žebříčku,“ prohlásil Gaultier, který v Praze dlouhodobě žije.

Na turnaji neztratil ani set, v semifinále porazil Brita Roberta Downera. Vítězstvím získal Gaultier svůj 44. titul na okruhu PSA, což je nejvíce z aktivních hráčů. V historickém pořadí mu patří páté místo.

„Jsem velmi vděčný asociaci, že uspořádala tento turnaj. Cítil jsem se dobře, noha je daleko silnější,“ narážel francouzský squashista na operaci kolene, která u něj proběhla před dvěma lety. Musel si dát pauzu a propadal na světovém žebříčku… Nyní je ve skvělé formě.

„Chtěl bych se vrátit do první světové dvacítky, záleží také na turnajích, kolik jich letos bude. Pokud vše půjde a turnajů bude dost, rád bych se dostal mezi deset nejlepších hráčů,“ prohlásil Gaultier, který je v současné době na 39. místě.

Ve finále se proti Solnickému dostal do problémů zejména ve druhém setu, kdy byl stav 6:6. „Tehdy jsem cítil, jak se Jakub zlepšil. Odehrál dobrý turnaj. Myslím, že mu pomáhá také trénink se mnou. Spoustu českých hráčů mě požádalo, abych si s nimi zahrál ve Squashclubu Strahov, kde se připravuji," přiznal.

Pro Solnického to byla první účast ve finále mezinárodního turnaje PSA. „Předtím jsem byl ve čtyřech semifinále, ale pokaždé jsem prohrál. Proti Gregovi jsem se snažil nemít poraženeckou náladu – přece jen to je jeden z nejlepších squashistů světa, neměl jsem co ztratit. Ale trošku respektu tam bylo. Myslím, že to byl hezký zápas,“ prohlásil Solnický, který je na světovém žebříčku třetím nejlepším českým hráčem a drží 124. místo.

„Greg má hrozně moc zkušeností. Skvěle čte hru a dokáže být na správném místě kam směřuji míč, i když jsem ho tam ještě nezahrál. Neuvěřitelně rychlý, navíc skvěle předvídá,“ popsal Solnický.

Česká asociace squashe by ráda uspořádala další turnaj PSA. „Pracujeme s touto myšlenou, že bychom chtěli udělat další akci pro profesionální hráče. Je to ale finančně nákladné. Ale pro naše squashisty to má klíčový přínos, protože mohou na nich získat světové body a mají motivaci k tréninkům,“ vzkázal Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Czech Pro Series I 2021 finále

Gregory Gaultier (1., Francie) - Jakub Solnický (5., ČR) 11/2 11/6 11/3