Gasparini Koněm roku. V první polovině loňské sezony by si na něj nikdo nevsadil

Málokdo předpokládal, že by se v anketě o Koně roku 2022 prosadil český chov a v polovině roku ještě méně to, že by se jím mohl stát Gasparini. Svěřenec trenéra Jana Demeleho z chovu Petra Karlíka se totiž nedostal ani mezi šestnáct nejlepších koní do Českého derby.

Vyhlášení Gaspariniho Koněm roku. | Foto: Tomáš Holcbecher