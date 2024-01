/VIDEO/ Největší překvapení uplynulého kola nejvyšší futsalové soutěže se zrodila na palubovce nováčků z Chomutova. Ti před zaplněnými tribunami rozhodli dvěma góly ve druhém poločase o vítězství 4:2!

Chomutov se postaral o senzaci. Nováček porazil doma Slavii. | Foto: futsalliga.cz

"Jsem strašně zklamaný, myslel jsem si, že nás výkon proti Chrudimi nakopne správným směrem, stal se ale naprostý opak. Podcenili jsme to, hráli jsme všechno bez pohybu, nasazení, jakoby se nemohlo nic stát," rozčiloval se kouč slávistů Zdeněk Sláma.

Jeho svěřenci se dostali do vedení v osmé minutě po trefě Křemena, ale o několik desítek vteřin později Chomutov góly Gedeona se Schreinerem otočil vývoj utkání na svoji stranu. Pražané se ale nevzdali a po pěkné kombinaci těsně před poločasem vyrovnával Homola.

Chrudim si upevnila první místo. Vyhrála šlágr se Slavií

I na začátku druhé půle chomutovští futsalisté dali dva rychlé slepené góly, Schreiner s Dolečkem a na tento úder už hosté nedokázali zareagovat, nadšeně bojující domácí zápas dovedli k vítězství.

"Dostali jsme velkou facku, která nás alespoň postaví pořádně oběma nohama na zem. Tohle budu hodně dlouho kousat. Byl to naprosto příšerný výkon. Chomutov si šel za vítězstvím a vyhrál naprosto zaslouženě," nehledal výmluvy Zdeněk Sláma.

Slávisté udolali Brno. V tabulce dál drží druhou příčku

Pro Severočechy šlo o jedno z největších vítězství v sezoně. "Vyšlo nám skoro vše, co jsme si před zápasem řekli. Skvěle nám zachytal Nejedlý, jehož dnešní výkon byl asi nejlepší v sezóně a právem si zasloužil pozvánku do repre. Všichni dnes jezdili po zadnici a skvěle jsme bránili závěrečnou power play soupeře a myslím si, že dnešní vítězství jsme si zasloužili a opět si potvrdili, že když dáme do zápasu sto procent, tak jsme schopni hrát téměř s každým. Zároveň musím pochválit rozhodčí, kteří předvedli skvěle ukočírované vyhecované utkání. Největší poděkování patří všem divákům, kteří byli skvělí a hnali nás za vítězstvím. Byli naším šestým hráčem na hřišti," zářil nadšením chomutovský kouč Jan Brič.

Chomutov - Slavia 4:2 (2:2)

Branky: 9. Gedeon (Klíma), 10. Schreiner (Doleček), 25. Schreiner (Gedeon), 26. Doleček (Vlach) - 8. Křemen (Vaktor), 19. Homola (Jošt).

Slavia: Žežulka (Vondráček) - Brychta, Vaktor, Kuchta, Homola, Kodackyj, Křemen, Míča, Havrda, Hrdina, Jošt, Sláma.

Prohlédněte si sestřih utkání:

Zdroj: Youtube

Zdroj: futsalliga.cz