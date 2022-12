Poražení ale museli překousnout fakt, že se jim dařilo, až do onoho nezvládnutého závěru. "Jsem zklamaný, že se rozhodlo penaltou, mohlo to být ještě zajímavější finále s napětím až do konce. Doufal jsem, že to vydržíme až do prodloužení, my jsme navíc neměli ani jeden faul, Chrudim jich měla pět. Nabádal jsem kluky, ať chodí víc jeden na jednoho a věřil jsem, že to udržíme, i když soupeř šance měl, ale bylo vidět, že se trápí s koncovkou. Mrzí mě to moc, sahali jsme po velkém úspěchu," uznal hrající trenér Zdeněk Sláma.

Že byli slávisté mimořádně těžkým soupeřem potvrdil i chrudimský lodivod Felipe Conde. "V první řadě chci pochválit soupeře za skvělé utkání. Měli jsme více šancí, ale když měl příležitost soupeř, byl velmi nebezpečný. Udělali jsme několik obranných chyb, ale celkově jsme odehráli dobrý zápas. Bylo to finále, a to odehrát bez emocí je velmi těžké. Jsme šťastní. Nyní budeme odpočívat a vrátíme se ještě silnější," poznamenal.

FK Chrudim – SK Slavia Praha 5:3 (2:1)

Branky: 2. D. Drozd (Koudelka), 20. D. Drozd (Capinha), 26. Capinha (Éverton), 39. Éverton (pen.), 40. Éverton – 20. Sláma, 26. Ševčík (pen.), 36. Ševčík. Rozhodčí: Chládek - Dragoun. ŽK: Slováček (CHR).

Chrudim: Dudu (Javorski) – Éverton, Mareš, Kubát, Max, Koudelka, Drozd P., Drozd D., Doša, Balog, Radovanovič, Slováček, Capinha. Trenér Felipe Conde.

Slavia: Žežulka (Vondráček) – Brychta, Sita, Havrda, Tillinger, Ševčík, Sláma, Kuchta, Homola, Vaktor, Hrdina, Záruba. Trenér Zdeněk Sláma.