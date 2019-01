Praha /ROZHOVORY/ – Druhé futsalové derby mezi Slavií a Spartou vítěze nepoznalo. Pětistovka diváků však viděla v dohrávce třináctého kola Chance futsal ligy pořádné gólové hody. Slavia pokaždé vedla, jenže Sparta dokázala vždy rychle odpovědět. Suma sumárum skončil zápas, který ozdobily dva hattricky slávisty Davida Filingera a sparťana Martina Dlouhého nic neřešící remízou 6:6. Po ní je Sparta osmá a Slavia o skóre devátá.

HATTRICK Martina Dlouhého sebral Slavii vítězství. Remíza 6:6 ale duelu slušela. | Foto: Jiří Růžička

„Diváci si spoustu branek a hezkých akcí zasloužili," řekl trenér rudých Aleš Štorc, pak se pustil do hodnocení celého střetnutí.

„Duel měl náboj a pro diváky byl atraktivní, ale pro nás je bod málo, i když jsme v utkání nevedli. Neustále jsme dotahovali výsledek a věřili jsme, že zápas zlomíme, protože jsme více drželi balon a měli jsme i více šancí. Na to se však nehraje," posteskl si muž, který zažil na lavičce nejhorší chvilky ve chvíli, kdy jeho celek prohrával 1:3.

„To byl jediný kritický moment v utkání. Naštěstí se nám do přestávky podařilo vyrovnat. Říkali jsme si, že Slavia není lepší. Góly sice dala, ale po našich hrubých chybách v obraně. Naši kluci zaslouží pochvalu za bojovný výkon a za to, že utkání nevzdali," poznamenal směrem ke svému týmu, v jehož dresu zářil střelec tří branek Martin Dlouhý.

„Dlouhán je gólový hráč. Umí zakončovat a je zkušený. To, že dal tři branky, je pozitivní. Snad mu to vydrží i nadále," dodal Štorc.

Trenér sešívaných Jiří Baborák mohl mít po střetnutí smíšené pocity. Přeci jen jeho celek tahal stále za delší konec bodového provazu.

„V tomto kontextu nás ztráta mrzí. Spolu se Spartou jsme však udělali futsalu pořádnou reklamu. Soupeř byl kvalitní. Nicméně jsme chtěli vyhrát a mít tři body. Stačilo by nám

i jedna nula, jak jsem avizoval dopředu. Výsledek 6:6 nás nemůže uspokojit, když jsme neustále vedli, a to i pár minut před koncem. Z toho pohledu je to zklamání," přiznal kouč červenobílých.

Rozhodla tedy chvíle, ve které Slavia neudržela vedení 3:1?

„Myslím si, že ano. Kdybychom do přestávky udrželi alespoň jednogólové vedení, hrálo by se jinak. Dostat dvě branky během krátké chvíle bylo moc. To rozhodlo o tom, proč jsme nevyhráli," věděl Baborák, kterého potěšil výkon Davida Filingera, jenž dal tři branky a na jednu přihrál. Opět ho bylo plné hřiště.

„Fílovi jsem to moc přál," přiznal jeho trenér.

„Bylo otázkou, zda vůbec nastoupí. Jednak ho trápilo tříslo a jednak byl velice zklamaný po utkání s Helasem. David se s tím však popral výborně. Dal jsem ho do jiné čtyřky, kde s jinými spoluhráči ožil jako ryba ve vodě. Hrál velmi dobře," pochválil matadora v sešívaném dresu. Nezapomněl ale ani na soupeře, konkrétně na sparťana Martina Dlouhého, který ve druhé půli sebral Slavii třemi góly důležité vítězství.

„Martin mě s odpuštěním pěkně štve, protože nás vždy nějakým způsobem porazí. V dobrém slova smyslu je to protivný rival," usmíval se Baborák.

„Známe se hodně dlouho, takže jsme si podali ruce. Přeji mu to z hlediska kamarádského, nikoliv sportovního, protože nám sebral body."

Holeček: Všechno ve Spartě má vzestupnou tendenci

Ve své kariéře nastupoval v dresech tří pražských klubů. Po červenobílém, zelenobílém, oblékl i ten rudý, který vyznává Sparta. O kom je řeč? O 26letém Michalu Holečkovi, který v derby vstřelil dvě branky.

Michale, do zápasu se Slavií jste měl asi velikou motivaci?

No tak odehrál jsem v ní několik hezkých sezon, pak jsme si nějak neporozuměli a naše cesty se rozešly. Myslím si ale, že jsme se nerozešli vyloženě ve zlém. Z hlediska týmu a hráčů jsem zde byl spokojený. Spoustu kluků ve Slavii znám ale velmi dobře, a tak má pro mě utkání podstatně vyšší náboj.

V prvním poločase jste hrál snad na dvě stě procent, a to jak ve věcech pozitivních, tak negativních.

To nebylo o nějaké zvýšené motivaci. Dva měsíce, snad deset týdnů, jsem nehrál, když jsem měl problém se zády. Nikdy jsem nebyl žádný technik, můj výkon stál na fyzičce. Pokud ji nemám ideální, je to hned znát. Chyby jsem dělal, vím o nich.

V první půli Sparta Slavii trochu podcenila. Nemyslíte?

S tím se pereme celou sezonu. Všichni si asi mysleli, že postavíme tým rychleji. Jde to ale hodně po krůčkách. Důležité ovšem je, že má všechno vzestupnou tendenci. Po změně stran už jsme Slavii svírali a nepustili jí snad pět minut za půlku.

Co vám v té době chybělo k tomu jít do vedení?

Jediná věc, a to gól! Jinak našemu projevu nechybělo snad nic. Když ale netrefíme

z metru prázdnou branku, tak to těžko vyhrajeme.

Koncovka byla jako na houpačce, mohly zvítězit oba týmy. Jak moc jste se bál prohry, a jak moc věřil ve výhru?

Musím přiznat, že jsem celou druhou půli věřil ve vítězství. Když ale Slavia dala na 6:5 a do konce bylo jen pár minut, tak jsem se modlil za to, abychom alespoň vyrovnali a vybojovali plichtu.

Jak je důležité míti Dlouhána? Střelce hattricku Martina Dlouhého, pozn. redakce.

(směje se) Dlouhán je naše všechno, vždyť má neocenitelné zkušenosti. Za sebou má snad dvanáct sezon, což je víc, než my všichni dohromady. Ví, kam si stoupnout. Hraje šikovně, velmi inteligentně a dokáže dát ty nejdůležitější branky. Někdy to vypadá velmi jednoduše, najednou se jen tak vyloupne na zadní tyči a kope do prázdné branky. V tom je právě jeho největší síla.

Jak se vám hrálo před bouřlivou kulisou?

To je prostě nádhera! Málokdy se na futsalu sejde taková návštěva, která vytvoří podobně skvělou kulisu. Většinou si bohužel připadáme jak někde na divadle. Samozřejmě přišla na řadu i ta nešťastná pyrotechnika. Nebylo to ovšem nějak strašné. To už k nynější době tak nějak patří.

Filinger: V mém věku se už výkony raději nehodnotí

Bývalý český reprezentant David Filinger i v 36 letech dokazuje, že patří k ozdobám Chance futsal ligy. Spartě dal tři branky a na jednu přihrál Vandasovi, hecoval i bavil diváky, neodpustil si ani emoce vůči rozhodčím. Na hřišti prostě exceloval. Především díky němu neodešla Slavia z derby bez bodu.

Davide, opět jste měl ve velkém utkání hlavní slovo. Jak jste si zápas užil?

Tohle derby jsem si užil náramně. V prvním derby jsem dal dva góly a dnes tři. O ty branky až tak nejde, raději bych je vyměnil za vítězství. Myslím si, že šlo o jedno z nejlepších utkání letošní sezony. Padlo dvanáct branek a diváci se bavili jak v hale, tak i u televizních obrazovek.

Jak jste viděl svůj výkon?

Už jsem starý dědek. V neděli mi bylo šestatřicet. Svůj výkon raději hodnotit nebudu, protože v mém věku se to už nedělá. (směje se) Tentokrát jsem však se sebou výjimečně spokojený. Po dlouhé době se mi dobře běhalo. Musím poděkovat i týmu, který zápas odmakal, a díky tomu jsme bodovali.

Která z vašich branek byla nejhezčí?

Ježíšmarjá, já už si ani nepamatuji, jak jsem dal tu třetí. (směje se) Nejprve jsem dvakrát vystřelil z dálky. Ty střely se mi povedly. Ani jsem nemířil. Prostě jsem pálil na zadní tyč, aby to někdo tečoval. Obě rány zapadly do branky. Asi bych tedy nakonec vybral ten třetí gól, který byl těžký. Střílel jsem zblízka. Mário Vozár je výborný brankář a dobře mi vyběhl pod nohy, takže jsem musel balon zvednout pod břevno, což se mi naštěstíi povedlo. Škoda, že jsem nedal ještě čtvrtou branku. V závěru jsem k ní měl blízko.

Jak moc vám chyběl Oliva?

Oliváč nám chyběl hodně. Také jsme ho v kabině za čtvrtou žlutou kartu profackovali. (směje se) Kdyby hrál, tak bychom byli silnější.

Co jste říkal na atmosféru derby? Došlo i na jednu menší dýmovnici, která zakouřila halu.

Mně kouř nevadí, protože jak víme, občas kouřím. Běhalo se mi v tom hned lépe. (směje se) Atmosféra byla fantastická. Stejně jako při prvním derby. Jak tábor Sparty, tak kotel Slavie skvěle fandily. Takto by to mělo být vždycky. Žádné problémy a vše proběhlo ve slušnosti. Jedna dýmovnice k tomu patří. Sparťanům i slávistům musím obrovsky poděkovat.

Pokřiky „Jude Slavia" a „Smrt Spartě" jsou tedy slušné?

To netvrdím, derby je ale plné emocí i nějaké to popíchnutí k němu patří.

Otázka play-off se nerozlouskla. Co bude klíčové v dalších bojích?

Teď jedeme do Plzně. Tam se hodně napoví. Musíme získat tři body, ale zápas to bude nesmírně těžký.

Očima fanynek

JANČA BEJBLOVÁ – 20 let:

„Odmalička fandím Spartě. Její znak jsem si proto nechala vytetovat i na ruku. Futsalové derby je pro mě ale míň než to fotbalové nebo hokejové. Přesto jsem na ně přijela z Kutné Hory. Věřím samozřejmě našim klukům. Určitě vyhrají! Musí ale hrát alespoň tak, jako v posledních zápasech. Musí si říct, že hrají za Spartu a proti největšímu rivalovi Slavii. Kolik přesně zvítězí? To je jedno, třeba o tři nebo čtyři góly."





ANDY KONFRŠTOVÁ – 17 let:

„Futsalové derby beru úplně stejně vážně, jako to fotbalové nebo hokejové. A navíc, když je teď fotbalová pauza, tak jsme s kamarády vyrazili na futsal. To, že vyhrála Sparta první letošní derby, je myslím už jedno. Sama hraji vrcholově házenou za Slavii a vím, že na poslední výsledek před utkáním už nikdo nemyslí. Před každým zápasem fandím a věřím červenobílým. Klidně, i když se prohrává. Pokud futsal sleduji, tak vidím, že se Slavia zvedla a předvádí lepší výkony než Sparta. Proto zvítězí také teď. Můj tip je 5:3."

SK Slavia Praha – AC Sparta Praha 6:6 (3:3)

Branky: 9. Eisenreich, 12. Filinger, 14. Filinger, 23. Vandas, 29. Filinger, 30. Novotný – 9. Holeček, 16. Holeček, 16. Srkal, 23. Dlouhý, 30. Dlouhý, 38. Dlouhý.

Diváci: 500.

Slavia: Krajč (Kučera) – Filinger, Matějka, Novotný, Eisenreich, Míča, Brychta, M. Hrdina, Vandas, Vejvoda, A. Hrdina, Konya, Žampa. Trenér Baborák.

Sparta: Vozár (Mareš) – Dlouhý, Semerád, Havrda, Holeček, Rott, Srkal, Formánek, Stejskal, Zapletal, Doša, Sop. Trenér Štorc.

Chance futsal liga

1. Chrudim 15 13 0 2 74:30 39

2. Teplice 14 12 1 1 65:24 37

3. Tango Brno 15 11 1 3 91:43 34

4. Kladno 15 8 1 6 39:46 25

5. Vysoké Mýto 15 7 1 7 54:55 22

6. Benago Praha 14 6 3 5 61:45 21

7. Helas Brno 15 7 0 8 49:42 21

8. Sparta Praha 15 5 4 6 57:49 19

9. Slavia Praha 15 6 1 8 56:67 19

10. Hradec Králové 15 3 2 10 42:75 11

11. Agromeli Brno 15 2 1 12 34:75 7

12. Indoss Plzeň15 1 1 13 29:96 4