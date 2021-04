Fuksa obvykle na sklonku zimy vyráží z pošmourného Česka do Portugalska. Letos však řekl ne. "Potřeboval jsem nějaký impulz," říká pro Deník jedna z velkých nadějí české výpravy pro olympiádu v Tokiu.

Díky sociálním sítím mu náhodou padl zrak na Kolumbii.

101 dnů do OH

Hry v Tokiu by měly být zahájeny ode dneška za 101 dnů.

V součtu s dávným snem o tréninku v Americe byl plán na světě.

"Je pravda, že táta (trenér, pozn. aut.) z toho nebyl nadšený. Starší ročníky vnímají Kolumbii jako hodně nebepečnou zemi, ale moje zkušenost je pozitivní. Možná nejlepší příprava vůbec," prozradil muž, který za pár dní oslaví 28. narozeniny.

Do Jižní Ameriky neodcestoval sám, společnost mu dělali bratr, otec a tréninkový partner.

"Já byl jen dvakrát v Brazílii, jinak nikde. Říkali jsme si, zda se tam v téhle době dostaneme, ovšem bylo to bez komplikací," uvedl Fuksa. Na letišti čekal místní průvodce, který jim zajistil soustředění v turisticky vyhledávané lokalitě Guatapé.

Jeden balíček kávy

Výsledek? Pohodová příprava ve vysoké nadmořské výšce, teplo, sluníčko. Loď (pro letošní sezonu má novou) nechal doma, byla mu zapůjčena na místě.

Obavy se rozhodně nenaplnily. Během dvou týdnů české vyslance nikdo nepřepadl, na stejně obávané drogy přišla řeč jednou. A to, když se během výletu podívali do zchátralého sídla někdejšího mafiána Pabla Escobara.

"Kdysi to byla vila, teď šlo o takovou vyhořelou ruinu," zmínil Fuksa a přiznal, že tahle zkušenost jej přesvědčila, aby o drogovém gangsterovi zjistil víc. Pustil si filmovou sérii Narcos. "Ještě tam jsem to dokoukal. Došlo mi, jak zlý to byl člověk," poznamenal.

Dostal se i na kraj pralesa, kde viděl krásný vodopád a obrovské motýli. Na trhu jásal z čerstvého ovoce.

"Všechno je tam až směšně levné. Moc rád mám kávu, tak jsem si koupil jeden balíček s sebou domů," dodal.

První závody už brzy

Kdyby mohl letět rovnou do Česka, asi by si koupil větší než půlkilový sáček. Jenže on mířil ještě do Spojených států.

"Jakmile teď člověk přiletá do Ameriky z evropských zemí, které jsou součástí Schengenu, musí do karantény. Ale na nás, kteří byli dva týdny mimo, se to nevztahovalo. Stačil nám negativní test z nemocnice v Kolumbii," poznamenal rychlostní kanoista.

Také v Americe hlavně Fuksa trénoval. Ovšem jeden zážitek mu závěr soustředění pokazil. České vodáky nepustili do letadla!

"My jsme se odbavili, ale Michal Kulich šel k jiné přepážce a vznikl problém. Přísná paní zjistila, že má jen PCR rapid test, což prý nestačilo. Odchytila i nás. Zabavili nám letenky, vrátili nám kufry… Nakonec jsme museli na delší test, letěli jsme později a museli jsme přespat na letišti," dodal Fuksa.

Ano - muž, který loni ovládl sedm závodů na republikovém šampionátu, si dal pod hlavu batoh a odpočíval v improvizovaných podmínkách. "Nic dramatického," usmál se.

Teď už se pomalu chystá zase do lodě. Na konci dubna pojede první nominační (pro něj formální) závody, v květnu by se měl konat Světový pohár. A pak už olympiáda, odkud chce medaili. "Proto to dělám. V každém závodu chci uspět," uzavřel.