„Udělám maximum, aby se to podařilo, je to můj velký sen,“ odpovídá stroze, a z toho je cítit, že se jedná o citlivé téma. V Riu i v Tokiu dojel pátý, loni se však na MS v Duisburgu na olympijském kilometru naladil zlatou medailí.

I přesto, že je mu jednatřicet, nezastírá nervozitu. „Říkal jsem si, čím starší budu, tím to opadne. Ale naopak jsem nervóznější… Jak sbírám medaile, tak ode mě nikdo nic jiného nečeká. Možná si tlak na sebe vytvářím sám,“ přemítal kanoista z Nymburka, který byl letos na ME v Segedu sice s druhým místem spokojený, ale podle vlastních ani ne úplně nadšený.

V Paříži to budou bomby

close info Zdroj: Ivana Roháčková zoom_in Martin Fuksa. Vedle stříbra byl třetí i na neolympijské pětistovce. „Jsem rád, že jsem přivezl medaile. Důležité bylo, že na kilometru jsem dojel s Rumunem Catalinem Chiriluem skoro nastejno. Prohrál jsem s ním jen o 25 setin. Všechna čest, ale neposral jsem se z něj. Vím, že ho dokážu porazit a v Paříži mu to ukážu,“ pravil bojovně.

„Teď mě podle tréninků až zaráží, jak je to dobrý. Poslední dny jsme byli na soustředění v Račicích. Každý den chodíme dvakrát na vodu a pak do posilovny. Proto věřím, že to bude ještě lepší. Před olympiádou trochu ubereme a naladíme. Dáme si volno, pak se budeme na vodu víc těšit. Myslím, že v Paříži to budou bomby,“ prohlásil.

Na rozdíl od kajakáře Josefa Dostála si do Paříže nebere víc lodí. „Jen jednu a druhou na debla. Pepa je těžší a do větších vln potřebuje něco jiného než na čem obvykle jezdí. Já tedy doufám, že tam moc velké vlny nebudou,“ přiznal.

„Nevím, Pepa podmínky na jezeře ve Vaires-sur-Marne přirovnal k windsurfingu. To se samozřejmě může stát všude. Když jsme tam startovali na podzim, tak to nebylo tak zlé. Přeju si, aby nám to vyhovovalo, Mně osobně by na kiláku vyhovoval vítr do zad. Cítím tak líp vodu a pak to jsou pecky. Když to fouká proti, trochu mi to v záběru rozhazuje pádlo,“ vysvětlil.

Medaile s Petrem by byla nejvýš

Vedle své trati se Martin Fuksa může pokusit i o skvělý výsledek s o pět let mladším bratrem na K2 500. Před třemi roky v Tokiu si s Petrem na deblu odbyli olympijskou premiéru.

close info Zdroj: Ivana Roháčková zoom_in Martin Fuksa s bratrem Petrem. „Medaile s bráchou by byla nejvýš. Ale na druhou stranu je tam spousta hodně dobrých posádek. Jsou to skoro samí debloví specialisté. Zatím máme jen jednu mezinárodní medaili, a tak by bylo super, kdyby nám to teď v Paříži ulítlo. Jsme však nohama na zemi. Hlavní bude dostat se do finále. Tam se pak může stát cokoliv,“ pokyvoval hlavou.

Stejně jako Dostál nebude rodinný klan Fuksů, který kromě obou kanoistů tvoří v roli trenérů i jejich otec a děda, bydlet v olympijské vesnici. „Z ní to je na závodiště dost daleko a nechceme trávit moc času cestováním. To je únavné. Od nás to budeme mít deset minut autem, a to je fajn,“ uzavřel Martin Fuksa.