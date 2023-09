Dostihové září v Chuchle Areně bude zakončeno netradičně v sobotu odpolednem s řadou zajímavostí. Kromě tradiční Renomia Velká ceny českého turfu na 2400 metrů s dotací 550 000 korun se vrací do programu dostih Leram Million na 1400 metrů, který má dotaci ještě o 50 000 vyšší.

Dostihové září v Chuchle Areně. | Foto: Tomáš Bernat

Tím však výčet zajímavostí rozhodně nekončí. Po Prahy přijede na otočku český a španělský šampion Václav Janáček, který usedne na Magica Merlina i Devila in Pinka. V Chuchli se představí také někdejší český šampion Bayurzhan Murzabajev, nyní úspěšně působící ve Francii.

Navíc opět uvidíme v sedle různých koní francouzského žokeje Clementa Lecoeuvreho. Povede i dva, kteří v Česku nikdy nestartovali a patří v obou zmiňovaných dostizích k favoritům. Matt Machine startuje v Leram Million a Ideal King ve Velké ceně turfu.

U Chuchle do Bratislavy

„Udělali jsme změnu, protože jsou to významné dostihy a koně, kteří startují převážně ve Francii, přivezeme do Prahy. Bude to výjimečné vystoupení, pak se zase vrátí na francouzské dráhy. Je to vždycky otazník, jak tu uspějí? Výkonnost na to mají, ale tady se jezdí dostihy jiným způsobem, a ne každý kůň se dokáže stoprocentně přizpůsobit, což už jsme si mohli vyzkoušet,“ poznamenal trenér obou francouzských koní Václav Luka.

„Pokud jde o můj názor na soupeře, tak ve Velké ceně minule opět ukázal progres Magic Merlin, a v Leram Million pak doma neporažený Gallanticus. Překvapit může Devil In Pink, neboťto je distance, která mu velmi vyhovuje,“ dodal.

Program, který obsahuje osm dostihů, začíná ve 14 hodin. Ještě jednou připomínáme, že se dostihy konají výjimečně v sobotu, v neděli se hodně českých koní i žokejů představí v Bratislavě, kde je na programu mimo jiné tamní St. Leger. Bude v něm startovat i druhý z českého St. Leger Jardin Michelet, který je i vítězem Slovenského derby.