Chomutov přitom po první polovině vedl 29:26, vstup do třetí čtvrtiny měl však katastrofální - sedm minut nedal koš ze hry! „To byl klíčový moment zápasu. Místo abychom na Slavii vletěly, přitlačily a zvýšily náskok, tak jsme neběhaly, nebyly jsme schopné dát koš. Nevím, čím to může být. Dobré úseky se střídají se slabšími,” vylíčila Kučerová problémy Levhartic.

Ty v prvních čtyřech zápasech nové sezony nebyly favoritkami, hrály s kandidátkami na medaile. Slavia ale byla z kategorie protivnic, které jsou reálně schopny obrat o body. „My věděly, že ty první čtyři zápasy budou těžké. Tam šlo o to se hecnout a překvapit. Nedokázaly jsme je ale dotáhnout do konce, i když třeba s Hradcem jsme to měly dobře rozehrané. Tady to byl první zápas, kdy byla naše pozice jiná. Prohrály jsme a je to tak, že tlak na nás sílí, pět zápasů bez výhry nevypadá dobře,” ví Kučerová.

Pavel Staněk, asistent Jozefa Rešetára, si tíživou situaci uvědomuje. Co je potřeba zlepšit? „Nestačí bojovat až ve chvíli, kdy musíme. Naopak musíme makat celý zápas, abychom si desetibodový náskok vytvořili my. Pět zápasů bez výhry? Všichni ví, jaký jsme měli los. Není to tragédie, ale ukázalo se, že tým si musí udržet tvář celých čtyřicet minut. Že třicet nestačí, abychom takové zápasy, jako byl ten se Slavií, vyhrávali.”

Co říkal kouč Slavie David Zdeněk? „Očekávali jsme, že to bude těžký boj. Věděli jsme, že domácí nevyhráli, že budou nabuzení. My po dvou úvodních porážkách měli sérii výher. Nastartovali jsme se, sedlo si to. Za nás hrají tři hráčky z Chomutova, ale chvíli nám trvalo, než se to rozjelo. Ale byli jsme pak lepší, jen na začátku nás domácí hráčky přehrávaly. Pak už jsme se do naší hry dostali. Zlepšila se naše herní disciplína, vytvářeli jsme si díky tomu lepší střelecké pozice, které jsme dokázali proměnit."

Slavia vyhrála potřetí v řadě a je pátá.