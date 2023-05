Florbalová Sparta představila už čtvrtou posilu před nadcházející sezonou. Po příchodu Lukáše Ujhelyie, Martina Pražana a Jana Peška se k týmu připojil talentovaný juniorský reprezentant Jakub Bohuslávek z Kladna. „Je to velmi ambiciózní hráč, kterého jsme sledovali delší dobu a plně zapadá do naší skladby týmu pro další období. Chce se zlepšovat, pracovat na sobě a jeho přístup jen dokresluje jeho velké ambice,“ uvedl k Bohuslávkově příchodu Miroslav Medal, generální manažer klubu.

Jakub Bohuslávek přestoupil z Kladna do Sparty. | Foto: ACEMA Sparta Praha

„Udělal na mě dojem velký zájem Sparty, líbí se mi celková práce klubu, nejen uvnitř, ale i navenek. Je tu vidět kvalitní práce s fanoušky a také dobrý marketing, je tu vize a buduje se tu nový tým, to jsou hlavní důvody mého rozhodnutí hrát za Spartu,“ vysvětlil své rozhodnutí sám Bohuslávek.

Teprve osmnáctiletý útočník posbíral v základní části v první lize během 22 utkání 29 bodů a v play-off přidal dalších 26 v patnácti duelech. Stal se tak vůbec nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů, v nichž Kladno dokráčelo až do finále, kde nestačilo na Butchis. V baráži pak Kanonýři těsně podlehli Karlovým Varům a i pro další ročník zůstali ve druhé nejvyšší soutěži.

Foto: Velký návrat ze Švédska. Bachmaier posílí po roce kladenské Kanonýry!

To kladenský odchovanec si Superligu zahraje, bohužel pro Kanonýry ale v jiném dresu. „Na Kladně jsem působil odmalička, mám zde velké kamarádské vazby a vše kolem, takže to rozhodování určitě nebylo jednoduché. Rozhodl jsem se ale takto a myslím si, že pro můj rozvoj do budoucna to je nejlepší možný krok. Doufám, že budeme ve Spartě jako tým úspěšní a že se mi zde bude dařit,“ přeje si mladý florbalista, který s juniorskou reprezentací vybojoval čtvrté místo na letošním mistrovství světa.

„Moje očekávání jsou určitě veliká, z týmu, který se tu skládá, mám velice dobrý pocit a myslím si, že to pro mě bude zajímavá zkušenost, a už se nemůžu dočkat, až všichni vstoupíme na hřiště,“ hlásí Bohuslávek před novou výzvou.

Bohuslávek bojuje o medaili na MS, florbalistům Kladna ale drží na dálku pěsti

Sparta bude mít po této sezoně co napravovat. Po základní části skončila šestá, hned ve čtvrtfinále ale nestačila na třetí Mladou Boleslav, proti které neuhrála ani zápas. Dovést tým k delšímu pobytu ve vyřazovacích bojích se nyní pokusí i Bohuslávek.

„Chtěl bych Kubovi poděkovat za vše, co pro Kanonýry odvedl a jak dlouho zůstal loajální, i když měl na stole už nespočet lákavých nabídek od jiných klubů. Přeji mu hodně štěstí do nové etapy kariéry a věřím, že našeho Bohouše dříve nebo později v kanonýrském dresu ještě uvidíme,“ vzkázal juniorskému reprezentantovi generální manažer kladenského klubu Ondřej Riebauer.