Michal Káva dnes 09:55

Povedený vstup do Poháru mistrů za sebou mají pražské týmy. Florbalistky Chodova na domácí půdě přestřílely švýcarský Kloten 8:5, šampioni z minulé sezony, hráči střešovického Tatranu naopak jeli do země Helvétského kříže, do Wileru, kde remizovali 5:5.