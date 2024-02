/FOTO, VIDEO/ Byla to pořádná bitva, ve které se přelévalo skóre z jedné strany na druhou. Florbalisté Tatranu Střešovice si po nedávném triumfu v Poháru mistrů připsali i tuzemský pohárový úspěch, ve finále Českého poháru v českobudějovické Sportovní hale porazili v pražském derby Chodov 4:3. „Za vítězství jsme moc rádi,“ neskrýval trenér šampionů Milan Fridrich.

Klíčový moment pohárového finále, střešovický Adam Tlapák dává čtyři minuty před koncem gól na 3:2. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Střešovice byly lepší, ale těžko se prosazovaly proti poctivě bránícímu soupeři. „Začali jsme dobře, dali jsme gól, ale pak jsme udělali dvě chybky a dostali jsme soupeře do hry. To bylo nepříjemné, protože roztahoval hru, hrál hodně dynamicky a nám chvílemi malinko docházely síly. Je to velice nepříjemný styl, kterým se Chodov prosazuje a vyhrává zápasy. Trošku jsme se trápili v zakončení. Ale kluci se vyždímali a nechali na hřišti úplně všechno. Jsme rádi, že se nám podařilo výsledek obrátit,“ konstatoval.

Prioritou je pro Střešovice florbalová Superliga, ale i vítězství v domácím poháru má velkou cenu. „Načerpali jsme zkušenosti v Poháru mistrů a je to pro všechny kluky premiérové vítězství, protože Tatran nebyl alespoň ve finále poháru třináct let. Hodně jsme o tom mluvili, že jsme se dlouho nedostali ani do finále. Teď se to povedlo a rovnou jsme i vyhráli, tak věřím, že to pro všechny bude velké povzbuzení. Teď pro nás bude důležité, abychom znovu nabrali síly, dohráli nějak ligu a připravili se na nejdůležitější část sezony, protože řada hráčů je skutečně hodně vyčerpaná, vrcholů už bylo několik. Klukům patří velké poděkování, dnes tam z jejich strany bylo hodně vůle,“ ocenil.

Fantastický úspěch! Tatran porazil Falun a vyhrál Pohár mistrů

Pohárové finále v Českých Budějovicích mělo parádní diváckou kulisu. „V Budějovicích je to vždycky fantastické a strašně rád se sem vracím. Byl pro mě moc příjemný zážitek, že jsme mohli hrát tady. Hala i diváci byli skvělí a díky tomu, jak jsme zápas udělali dramatický, tak to mělo i náboj,“ usměje se.