Talentovaní vyzyvatelé proti zkušeným hráčům. Tak lze vystihnout finálové duely mistrovství republiky ve squashi, které bude vrcholit v neděli v Galerii Harfa. Vždyť do svého prvního finále se překvapivě dostala Karolína Šrámková, podruhé si nejprestižnější duel zahraje Marek Panáček. Oba nastoupí proti zavedeným jménům – Olga Kolářová usiluje o svůj šestý titul, Jakub Solnický pak o druhý. „Myslím, že jsem nachystán na to, abych získal republikový triumf,“ prohlásil Panáček. Nedělní finálový program začíná od 16:00, utkání budou k vidění na iVysílání ČT nebo na PlayoTV.

Olga Kolářová. | Foto: Irena Vanišová

Marek Panáček.Zdroj: Irena VanišováBudoucnost domácího squashe dravě bojuje o své místo. Vždyť ženské finále bude mít překvapivé složení. V semifinále totiž favorizovanou a první nasazenou Natálii Bubjukovou porazila šestnáctiletá Karolína Šrámková z klubu Moravská Slavia Brno. A to ve čtyřech setech. Potenciální budoucnost českého ženského squashe vyniká dobrým pohybem, agresivním pojetím hry a nutnou sebedůvěrou.

Ve finále nastoupí proti Olze Kolářové, která si jde rovněž tvrdě za svým. Na cestě za svým šestým titulem ztratila pouze jediný set, a to s Evou Feřtekovou. „Ten zápas jsem si udělala trochu náročnější, protože jsem ve třetí sadě znervózněla, když tam soupeřce napadalo pár bodů a já nebyla schopná na to zareagovat. Pak už se z toho stala přestřelka, která byla také o náhodě,“ popsala herní momenty Kolářová.

Republikové mistrovství ve squashi láká na unikátní kurt za miliony korun

Jakub Solnický.Zdroj: Irena VanišováZkušená squashistka tři české tituly získala před narozením dětí, jednou se stala královou po prvním a druhý získala s dalším dítětem. Svůj šestý titul může vyhrát jako trojnásobná maminka. Její vyzývatelkou bude Šrámková. „Hrála jsem s ní před měsícem na standardním kurtu, na skle jsme se spolu ještě neutkaly. Bude to něco nového, ale měla jsem možnost se zde rozehrát,“ věří si Kolářová.

Velkou šanci na svůj první domácí titul vnímá Panáček, který se do svého prvního finále probojoval před dvěma lety. Na své cestě si nyní poradil s Davidem Zemanem, kterého porazil v semifinále 3:0 na sety. „Jsme tréninkoví partneři, takže se známe hodně dobře. Mě se povedlo ho zatlačit mojí kvalitou, jsem spokojený s mým výkonem,“ popsal Panáček hájící barvy pražského Strahova. Tehdy prohrál s Danielem Mekbibem, nyní nastoupí proti Jakubu Solnickému.

Squashistka Kolářová vyhlíží domácí šampionát. Přípravu zahájila v aquaparku

„Právě před šampionátem jsem si říkal, že by bylo krásné si zahrát finále proti Markovi. Oba dva hrajeme podobnou hru, jsme běhaví. Bude to pěkný zápas,“ prohlásil Solnický, který v semifinále porazil 3:1 na sety Mekbiba. „Do prvního setu jsem nevstoupil dobře, Dan mě tlačil. Od druhého setu jsem chtěl diktovat tempo já, byl jsem agresivnější a to se povedlo.“

Nový kurt si všichni pochvalují

Na letošním šampionátu se poprvé hraje na zcela novém skleněném kurtu. Moderní model zaujal hráče a diváky tmavým povrchem, na kterém je lépe vidět bílý míček. „Hraje se mi na něm výborně od prvního zápasu. Je to rychlý a skákavý kurt, vyhovuje mi,“ dodal Solnický. „Já mám skleněné kurty moc ráda. Tenhle je naprosto srovnatelný se světovým standardem, jeho skvělá podlaha neklouže,“ pochvalovala si Kolářová.

Nový skleněný kurt se poprvé postaví na Harfě! Squash bude slavit třicet let