Šestadvacetiletý Prskavec zvítězil s více než dvousekundovým náskokem a vybojoval první triumf v sezoně. Byl druhý v Londýně a třetí v Tacenu a Markkleebergu, bez medaile skončil pouze v Bratislavě, kde obsadil čtvrté místo.

Mistr světa z roku 2015 se na medailových příčkách na světových závodech pohybuje pravidelně, ale na vítězství v podniku elitní kategorie čekal tři roky od triumfu v závodě SP v Praze v září 2016. "Měl jsem dvanáct finále za sebou a z nich jsem neměl ani jedno vítězství, tak jsem si říkal, že ta třináctka je taková osudová a že by to mohlo klapnout. Je to hrozně krásné vyhrát před tak skvělými fanoušky tady doma, kde jsem vyrostl," pochvaloval si Prskavec.

Hradilek minul branku

Kauzerovi stačilo k udržení druhé příčky v SP čtvrté místo, české reprezentanty doprovodil na stupně vítězů Francouz Boris Neveu. Nikdo jiný než medailisté ve finále nezajel čistou jízdu.

Přindiš si vážil toho, že se i po nezdaru v úvodním závodě SP v Londýně dokázal dostat na stupně vítězů v celkovém hodnocení. "Ukazuje to dlouhodobou kvalitu, že přestože se mi nepovedl jeden závod, tak ty ostatní jsem zajel skvěle. Jsem hrozně moc spokojený," řekl předloňský vítěz SP.

Třetí český kajakář Vavřinec Hradilek inkasoval padesátisekundovou penalizaci za neprojetí branky a skončil devátý. Bez trestu by byl druhý.

Úspěch pro Fišerovou

Fišerová navázala na stříbrnou medaili z Markkleebergu a po dvojnásobně bodovaném finále se vyhoupla na konečné třetí místo v hodnocení seriálu. Dokázala to, přestože vynechala podnik v Tacenu. "Měla jsem jiné priority, mistrovství světa a mistrovství Evropy jak seniorské, tak do třiadvaceti let. Proto jsme vynechali Tacen a jsem ráda. Díky tomu jsem měla týden volna, díky kterému mi to, myslím, i teď líp jezdí," vysvětlila dvojnásobná medailistka z mistrovství světa.

V Praze ji porazily jen Britka Kimberly Woodsová a vítězná Jessica Foxová. Hvězdná univerzálka z Austrálie vybojovala v Praze double po sobotním triumfu na kajaku a obě disciplíny ovládla stejně jako vloni také celkově. Před Fišerovou udržela druhé místo v pořadí SP o pouhé tři body Ana Sátilaová z Brazílie.

Finálové závody SP ve vodním slalomu v Praze:

Muži K1: 1. Prskavec 90,67 (0 tr. sekund), 2. Přindiš (oba ČR) -2,53 (0), 3. Neveu (Fr.) -3,51 (0), …9. Hradilek (ČR) -52,33 (50).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Prskavec 319, 2. Kauzer (Slovin.) 266, 3. Přindiš 262, …8. Hradilek 188.



Ženy C1: 1. J. Foxová (Austr.) 113,95 (2), 2. Woodsová (Brit.) -0,04 (2), 3. Fišerová (ČR) -4,44 (2), ..v semifinále 11. Říhová (ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. J. Foxová 312, 2. Sátilaová (Braz.) 225, 3. Fišerová 222, …14. Říhová 124, 22. Havlíčková 99, 52. Matulková (obě ČR) 30.