/FOTOGALERIE/ Tak se to nějak sešlo, že se první červnový den roku 2024 hrálo finále play-off ragbyové extraligy mezi kluby, které letos oslavují osmdesát let od svého založení. Říčany hostily na svém trávníku Pragu a po výhře 28:14 oslavily mistrovský titul!

Zápas v Říčanech odehráli Středočeši s překvapivým finálovým soupeřem v pohodě, když po celé hodině hry a ještě nějaké další minutě navíc vedli se čtyřmi položenými pětkami a po všech proměněných následných kopech 28:0. Už se zdálo, že je vše rozhodnuté, jenže hráči Pragy to nezabalili a při výhodě početní převahy po desetiminutových vyloučení dvou říčanských hráčů snížili rozdíl skore zápasu na jeho polovinu.

U obou týmů bylo vidět, že se hráči nijak nešetřili a bojovali až do konce zápasu, který se dostal až do několikaminutového prodloužení. Nutno připomenout, že Praga měla v první půli jedinečnou příležitost těsně před přestávkou bodovat, ale Vladimírovi Foubíkovi někdo z bránících borců Říčan na poslední chvíli zabránil položit pětku dokonce už v samotném brankovišti, kam hráč Pragy vletěl s ne zrovna pevně držícím míčem v ruce. Ke konci utkání však Praga přeci jenom bodovala, ale kapitánem Danem Hoškem dvakrát úspěšně dosažené říčanské brankoviště s míčem v náruči už výhru Říčan neohrozilo.

close info Zdroj: Petr Skála / ceskeragby.cz zoom_in Ve finále ragbyové extraligy porazily Říčany Pragu 28:14.

"Říčany tak získaly v řadě již čtvrtý mistrovský titul, což je jistě obdivuhodné, ale nemělo by se nějak zvlášť zveličovat, neboť ta poslední mistrovství se odehrála nikoliv v dlouhodobé celoroční soutěži, jak je známe například ve fotbale a dříve i v ragby, ale za unikátně krátkou dobu třeba jen během tří měsíců. Mistr 2024 je známý už prvního června, kdy soutěž byla ukončena jen po třiapůlměsíční době po odehrání dvanácti utkání. V roce 2023 a 2022 se zápasů v rámci republikového šampionátu odehrálo jednokolově ještě méně, po play-off dokonce jen devět," upozornil v rozhovoru pro ragboyvý magazín Cesekragby.cz na současnou ragbyovou zvláštní soutěž šestinásobný ragbista roku a bývalý trenér a také první muž českého ragby Bruno Kudrna.

Finalové utkání bylo posledním v ragbyové kariéře hráčů Říčan zadáka Michala Schlangera a útočníka Tomáše Vrby, jak oba prozradili. Naopak nejstarší hráč na hřišti, jednačtyřicetiletý borec hrající na postu útokové spojky Pragy, Petr Čížek, s úsměvem oznámil, že pokud mu to zdraví a manželka dovolí, bude hrát ragby závodně i příští rok. Stříbrné medaile, které získali ragbisté Pragy, jsou pro něj příjemným překvapením. "Kdyby nám to někdo řekl, že takhle dopadneme v únoru, brali bychom to všemi deseti," přiznal nejlepší ragbista roku 2012.

"Položit ve finále v play-off více než dvě pětky se nám bohužel nepodařilo. Kdybychom bodovali už v prvním poločase, mohlo to utkání být dramatičtější, ale i tak jsme s druhým místem spokojeni," řekl po utkání kapitán Pragy Dan Hošek, který mimochodem ty dvě pětky Pragy sám položil.

Určitou kuriozitou byla i pětka položená za Říčany Matějem Novákem. "Mám narozeniny. Dneska je mi zrovna dvacet," prozradil student fakulty FTVS UK v Praze Matěj Novák, který za muže Říčan hrál ve finále poprvé. "Loni jsem se zranil už v semifinále a tak jsem se dočkal finále až teprve nyní na své narozeniny. Nu a ta pětka byla jaksi navíc," poznamenal.

"Skončila pro nás velmi úspěšná jarní ragbyová sezóna. Někteří z hráčů se budou připravovat ještě na republikové mistrovství v sedmičkách, které se bude hrát za měsíc v Praze. Sám bych chtěl hrát ragby minimálně ještě příští sezonu a vzhledem k tomu, že nyní skončili Michal Schlanger a Tomáš Vrba, tak už bych měl být nejstarším hráčem já," připomenul kapitán Říčan Jan Šedivý.

Extraliga play-off finále:

RC Říčany - Praga Praha 28:14 (14:0)

Pětky 4:2. Body: Adámek Tomáš, Novák Matěj, Kuchař Jiří a Dupuy Samuel Jame (všichni po P) po 5, Horak Tristan (4KP) 8 - Hošek Dan (2P) 10, Mrtýnek (2KP) 4. Rozhodčí: Hana Erika Radochová. Diváků: 800.

O 3. místo: Tatra Smíchov - Vyškov 25:10 (20:10)

Pětky 3:1. Body: Šampalík Karel (2TK, 2KP) 10, Hoyer Nicholas, Berounský Karel a Kajta Karel (všichni po P) po 5 - Kovář Jan (P) 5, Pantůček Jiří (drop) 3, Kovář Martin (KP) 2. Rozhodčí: Tůma.

Konečné pořadí extraligy

1. Říčany, 2. Praga Praha, 3. Tatra Smíchov, 4. Vyškov, 5. Sparta Praha, 6. Dragon Brno.

Barážová odvetná utkání Dragon Brno - Slavia Praha a Sparta - Vídeň se odehrají 8. června. První zápasy: Slavia - Dragon 17:15 (5:7) a Vídeň - Sparta 20:31 (3:18)

Autor: Petr Skála