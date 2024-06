Po úvodních dvou zápasech v Hostivaři platil stav 1:1 a série se na víkend přesunula na Lužiny, domov Kertu. Ten vyhrál třetí finálový duel 4:3 a před následujícím domácím utkání měl titulový mečbol. Dvě třetiny se hrálo vyrovnaně, ale v závěrečné třetině dali hostivařští hokejbalisté hned šest gólů a vyhráli 8:1.

"Do utkání jsme vstoupili opět dobře, vedli 1:0 a byli aktivnější. První třetina se hrála víceméně, jak jsme chtěli. Ve druhé Kert trochu změnil rozestavení a hrál dobře, naštěstí jsme dali na 2:1 a když jsme zvýšili na 3:1, tak jsme se uklidnili a myslím, že to na hře bylo vidět," hodnotil zápas pro web hokejbal.cz hostivařský Jan Krtička.

"Jsme rádi, že jsme sérii vrátili zpět do Hostivaře a teď je to na nás, abychom se dobře připravili a porveme se o vítězství. Nicméně oba týmy předvedly dobrou práci. Je vidět, že se hraje kvalitní hokejbal a oba týmy hrají dobře," dodal.

Na straně domácích panovalo kvůli neproměněnému domácímu mečbolu rozčarování. "Utkání bylo dvě třetiny poměrně vyrovnané. Jen ve třetí, kdy jsme tam šli zčásti s přesilovou hrou, tak jsme svoje šance a přesilovku neproměnili. Soupeři se to naopak záhy podařilo a rozhodující byla 36. a 37. minuta utkání, kdy proměnili jak přesilovou hru, tak další šance a za stavu 5:1 se zápas de facto dohrával. My jsme tam samozřejmě nějakým způsobem na některé věci nezareagovali a soupeři nabídli další početní výhody, které proměnil. Takže série je srovnaná a příští týden se rozhodne, jak to bude vypadat," poznamenal Milan Jelen.

Rozhodující zápas v Hostivaři je na programu v sobotu 8. května od 11 hodin.

