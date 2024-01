Český florbalový pohár už zná složení finálových dvojic! Ze čtyř týmů jde hned třikrát o pražské týmy. V mužské i ženské kategorii se do bojů o zlaté medaile dostala parta z Chodova. Ženy se o pohár utkají s Ostravou a mezi muži dojde na pražské derby Chodova se Střešovicemi. Finále se odehraje 13. února v Českých Budějovicích.

Ve finále florbalového poháru se utkají muži Chodova se Střešovicemi a ženy Chodova s Ostravou. | Foto: Český florbal

Roli favoritek splnily hráčky Chodova, které ale nedostaly duel proti Tatranu zadarmo. Střešovické florbalistky držely boj o postup do bitvy o blyštivou trofej dlouho otevřený, až v posledním dějství jejich rivalky z Jižního Města definitivně zlomily klání na svou stranu. Podobné drama se odehrálo i v Ostravě. Městské derby se tentokrát stalo kořistí FBC, které skvělý výkon korunovalo triumfem 4:2, jejž ozdobila parádním freestylovým zakončením Paulína Hudáková.

Ženské finále tedy obstarají celky Chodova a Ostravy. Tyto týmy se spolu v posledních letech střetly hned dvakrát v rozhodujících bitvách. Před pěti lety v rámci finále poháru slavila Ostrava triumf po naprosto epické bitvě, v níž se skóre přelévalo z jednoho konce na druhý a jíž nakonec ovládly florbalistky ze slezské části třetího největšího města v Česku. Hattrickem se blýskla Denisa Kotzurová, jejíž třetí gól byl nakonec i vítězný. A nakonec v předminulé sezoně si to oba celky rozdaly v bitvě o titul v Extralize žen. Superfinále se po nervy drásajícím průběhu stalo kořistí FBC, které v minulém ročníku vyzrálo na chodovskou sestavu i v semifinále play-off. Na Jižním Městě tak mají jasný cíl – přebít žluto-modrou nadvládu.

Dvojitou radost nakonec prožili fanoušci Chodova. Na Jižním Městě to sice dlouho vypadalo, že si postup do finále vyválčí Mladá Boleslav, která třímala v rukou náskok, ale v posledních vteřinách duelu se domácím povedlo vyrovnat a v prodloužení pak zasekl vítězný háček do Bauerovy klece kapitán Tom Ondrušek. V Českých Budějovicích bude proti nim stát střešovický Tatran, který zhatil naděje pražského rivala Sparty na třetí finálovou účast v řadě. Duelu vládl především Marek Beneš, který se blýskl hattrickem a přidal navíc dvě nahrávky.

Boj o trofej tak nabídne další pražské derby. A ne ledajaké. Těšit se můžete na nejstarší florbalové derby historie. Vůbec první oficiální duel v Česku totiž obstaraly před třiceti lety celky Tatranu Střešovice a tehdejšího Mentosu (dnes Chodov). Tatran bude čekat již devátá účast ve finále a boj o sedmý triumf. Ten poslední má ale řádný čas neholený vous. Naposledy hrály Střešovice o pohár (a úspěšně) v ročníku 2010/11. Chodov byl ve finále dvakrát a jednou dokázal uspět. Stalo se tak před jedenácti lety. Ejhle, jaká náhoda. Před jedenácti lety se hrálo finále v Českých Budějovicích. Stane se tedy město, kde by chtěl žít každý, znovu pro Chodov zaslíbeným?

Finále poháru ozdobí celá řada zajímavostí. Tak třeba přinese návrat hned tří jmen do jejich bývalého působiště. V kádru FBC Ostrava působí Veronika Rybičková. Zkušená florbalistka pochází z jihu Čech a působila v tamním celku FBC UNITED. Proti ní bude stát současná juniorská reprezentantka, která vystřelila Chodovu finále dvěma góly, Nikola Skoková, která začínala v United a po jeho rozpadu se stala součástí Meťáku, z nějž se katapultovala na Jižní Město. V sestavě střešovického Tatranu najdeme poté Tomáše Hanáka, který se stal jednou z výrazných ikon spolupořádajícího oddílu FBC Štíři České Budějovice a jenž i přes velké vytížení v sestavě úřadujícího českého mistra stále jezdí do své domoviny na jihu Čech vypomáhat v rámci střídavých startů.

Pohárové finále získalo už v uplynulé sezoně na vyšší prestiži. Díky novému formátu Poháru mistrů má nově start v nejprestižnější klubové soutěži světa právo účasti kromě šampiona také vítěz poháru. Ze čtyř finálových účastníků se v aktuálním ročníku Champions Cupu představili dva – ženy Ostravy nestačily nakonec na švýcarský Kloten-Dietlikon Jets, Tatran pak přes Köniz Bern a Wiler-Ersigen dokráčel až do finále, které jej bude čekat už příští týden doma v Praze.

