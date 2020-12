Můžete nám popsat, jak vypadá nyní váš zdravotní stav?

Je nutné na něj nahlížet z dvojího úhlu. Ti, kteří mne viděli už mrtvého – a upřímně řečeno moc k tomu nescházelo – mají myslím velkou radost, že žiju. Fyzicky jsem na tom slušně. Rehabilitace mi hodně pomáhá, ale teď se to trochu zastavilo, i když asi očekávaně. Je to běh či chcete-li dostih na dlouhou trať a ta má trvat podle vyjádření lékařů tak rok.

Rozhodl jste se ukončit kariéru. Upřímně: mnozí žokejové nevěří, že by se tak při vaší povaze opravdu stalo…

Samozřejmě že bych rád pokračoval, ale rozum přece jen převažuje a opravdu dnes nevím, jaké následky bude mít moje zranění. Zda bych s nimi mohl zase usednout do sedla. Přece jen u mne došlo i k poškození mozku… S tím koncem kariéry jsem se tak rozhodl.

Když něco končí, něco nového začíná… Máte představu o svém budoucím uplatnění?

Od patnácti let se věnuji dostihům naplno, je to můj život a u dostihů zůstanu, i když v jiné formě. Ještě přesně nevím, zda to bude na trenérském úseku či jinde. Už jsem dokonce dostal nabídku, abych komentoval sázkové šance koní v dostizích. Tak uvidíme.

Po vašem pádu se zvedla vlna solidarity z celého světa, hodně známých i neznámých osobností přispělo na vaši léčbu.

S nadsázkou lze říci, že v plné sezoně se psalo víc o mém zranění než o dostizích. Ale reakce z celého světa byla neuvěřitelná, peníze poslal třeba i populární žokej Frankie Dettori, podpora přišla také z Japonska, kde jsem tři sezony působil, z Česka i odjinud. Mnoho dárců chtělo zůstat v anonymitě. Všem bych chtěl moc poděkovat. Hodně mě – samozřejmě ve všech směrech – podpořila rodina. Jsem vděčný především manželce Katje. Bez nich a bez té vší podpory byste se mnou teď asi nedělal rozhovor, ale možná psal nekrolog.

Filip Minařík

Vítěz 1769 dostihů

Čtyřnásobný německý šampion v letech 2005, 2011, 2016 a 2017



Vyhrál na 63 závodištích po celém světě včetně Japonska, kde působil poslední tři zimní sezony. Loni startoval v Českém derby a s koněm Angkor Wat obsadil druhé místo.



Je oblíbený nejen pro své umění, ale i pro svou povahu. I to bylo důvodem finanční podpory po zranění, která přišla z celého světa. Je synem dvojnásobného českého šampiona Ferdinanda Minaříka a bratrem Ferdinanda Minaříka mladšího, bývalého žokeje a nyní dostihového publicisty.