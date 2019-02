Běžecký kros, který začal v roce 1934 jako recesistická akce vysokoškolských studentů, se stal jednou z nejpopulárnějších v České republice. Na šesti tratích, procházejících chráněným územím Kunratického lesa, jsou připraveny trasy pro nejrůznější věkové kategorie, od nejmladších až po veterány.

Hlavním magnetem je závod na klasické a velice náročné trati, která měří 3100 metrů. Běžci v jejím průběhu zdolávají tři kopce včetně pověstného výstupu na Hrádek, kde je čeká na vzdálenosti 60 metrů převýšení 45 metrů, proto stejně důležité jako nohy jsou také jejich ruce.

Rekordní účast měl padesátý ročník

Kapacita této hlavní kategorie byla prostřednictvím internetové registrace vyprodána během velmi krátké doby. Přihlásit se na místě je tak vzhledem k limitům počtu účastníků, nastavených úřady i vyplývajících z principu intervalového startu, nemožné. V den závodu lze přihlásit zájemce o dětské starty, pro které pořadatelé slibují dostatek připravených čísel.

Rekordní počet 9128 vytrvalců se zúčastnil jubilejního padesátého ročníku v roce 1983, který poctil svou návštěvou i tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch.

Velká kunratická je od počátku fenomén

Masivní účast však výrazně zatěžovala přírodní prostředí Kunratického lesa, a tak bylo nutné přijmout opatření regulující účast. V současné době tak pořadatelé registrují 3400 zájemců, z nichž jen 2300 může absolvovat trať přes Hrádek. Přes tři kilometry dlouhá trať přitom rozhodně není pro netrénované začátečníky. Naopak vyžaduje předchozí trénink i výbornou kondici.

„Velká kunratická je od svého počátku takový zvláštní fenomén. Moc si na ní nezaběháte, ale ať se snažíte běžet volně, nebo do toho dát všechno, vždy budete v cíli lapat po dechu. A to přesto, že posledních sedm set metrů se běží většinou z kopce. Hrádek s člověkem zacloumá, prostě jej musí každý nějak vylézt, ale měl by se snažit to dělat hlavou a nervat se s ním. Lézt po čtyřech tam není žádná ostuda. Čím víc se s Hrádkem budete prát, čím víc se budete snažit ho vyběhnout, tím hůř pro vás v další části trati. A při seběhu jde hlavně o přežití, tam je nutná maximální opatrnost," řekl o úspěšném zvládnutí závodu Miloš Škorpil, známý český ultramaratonec a propagátor běhu.

Traťový rekord drží devítinásobný vítěz

Nejvíc účastí v historii nasbíral Karel Šerpán, který Velkou kunratickou běžel v roce 2012 po jedenašedesáté, mezi ženami vede Miloslava Ročňáková s dvaačtyřicátým zápisem.

Traťový rekord drží od roku 1979 časem 10:58,9 minut devítinásobný vítěz Vlastimil Zwiefelhofer. Ženy běžely přes Hrádek poprvé v roce 2008. Dosud nejrychlejší byla v předloňském ročníku Pavla Schorná časem 13:55,2 minuty.

