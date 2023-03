/FOTOGALERIE/ Deset ročníků a sedm výher Ondřeje Fejfara. Trail Praha, kopcovitá desítka na Petříně, mu zkrátka patří. I když teď běžel jen dva týdny po nepříjemné operaci… V probouzejícím se jaru si premiéru letošního Trail Running Cupu užilo v sobotu přes dvě stovky běžců.

Jarní počasí přilákalo na Petřín spousty běžců. | Foto: Jan Wawrzyczek

Mám měsíční manko, musel jsem na plánovaný zákrok, ale rozbíhám se,“ říkal Fejfar v cíli. Tratí proletěl na špici sám za 39:25, o tři minuty horší než loni, ale okruh byl těžší.

Při absenci jeho zdejšího hlavního vyzyvatele Tomáše Macečka se rovnocenný soupeř nenašel. „Ale je to lepší a lepší. Za týden mě čeká třicítka ve štafetě v polských Krkonoších, pardubický půlmaraton půjdu z přípravy a směřuju k Pražskému maratonu,“ dodal Fejfar, který dorazil i s manželkou Julií. Ta se držela statečně, byla osmá (56:38).

Na pódiu stála italská vědkyně

Elitní stupně vítězů doplnili Philippe Colas (41:57) a Jan Friček (43:25). Až na třetí pozici absolutního pořadí se protlačila nejlepší žena Jana Pekařová (43:13). „Moc se mi to líbilo, dva kluci se a mě tlačili, ale nemohla jsem je přece pustit,“ vyprávěla jednadvacetiletá studentka fyzioterapie z Turnova a výborná orientační běžkyně.

„Běhám většinou kratší závody, tak do pětky, ani jsem nečekala, že to bude takhle náročné,“ prozradila. „Neznám ji, ale běžela výborně, nestačila jsem na ni,“ jako by se omlouvala obhájkyně prvenství Eugenia Boffoová (48:10), italská vědkyně, pracující na stáži na ČVUT. Třetí skončila Jana Němcová (49:53), taktéž ještě velmi čestně v první dvacítce mezi všemi.

Jarní double pro běžce z Brazílie

Doprovodnou pětku vyhrál Josef Rendl (20:30), trenér Běžecké školy Prahy 4. Jarní double, kombinaci silniční desítky v Pečkách před týdnem a terénní desítky na Petříně, vyhrál Rafael Onzi z Brazílie (součet časů 87:38), těsně před Františkem Bidlem (87:52) a veteránem 60+ Vladimírem Vacardou (88:24).

Mezi ženami zvládla dvojboj nejlíp Jana Matyášová (96:26) z Ústí nad Orlicí, také zasloužilá běžkyně 55+. Na Petříně běhalo i hodně dětí.

