Prague Lions a Vysočina Gladiators potvrzují roli favoritů. Oba týmy zvítězily i ve 2. kole Kittfort ligy, nejvyšší tuzemské soutěže amerického fotbalu, a postup do finálového Czech Bowlu teď mají zcela ve svých rukou. Lions zvítězili přesvědčivě proti Brnu Alligators 52:7, Gladiators se proti Ostravě Steelers na vítězství 33:18 nadřeli mnohem více.

Ve druhém kole Kittfort ligy vyhráli oba hlavní favorité soutěže, Lions i Gladiators. | Foto: Petr Ryp

Před startem letošního ročníku Kittfort ligy bylo jasné, že týmy s ambicí na postup do Czech Bowlu nesmí zaspat začátek. V lize s pěti týmy a přímým postupem do finále má každý zápas cenu zlata. „Pro nás je každý zápas jako zápas o postup do play-off,” potvrdil hlavní trenér Vysočiny Gladiators Ondřej Paulus.